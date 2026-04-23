Aduanas bajo vigilancia

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), presidida por José Ignacio Zaragoza Ambrosi, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares, acordaron fortalecer la cooperación para mejorar la trazabilidad financiera en el comercio exterior. Ante un intercambio comercial que supera el billón de dólares anuales, el objetivo es robustecer los expedientes de importadores y exportadores para detectar operaciones atípicas de manera oportuna. La estrategia posiciona al agente aduanal como el primer filtro técnico de la cadena, exigiendo procesos de debida diligencia más estrictos y un intercambio de información fluido con la Secretaría de Hacienda para blindar las transacciones internacionales en este 2026.

Tianguis 50: Acapulco 2026

Acapulco será sede de la edición 50 del Tianguis Turístico México del 27 al 30 de abril de 2026. Operado por CREATURISMO –empresa de grupo CIE– y Sectur, el evento marcará un hito al abrirse por primera vez a expositores internacionales, con ocho pabellones extranjeros y Colombia como País Invitado de Honor. Con más de 15 mil asistentes y 729 compradores de 17 países confirmados, se proyecta superar las 30 mil citas de negocios y generar una derrama económica de 100 millones de pesos.

El regreso a su sede histórica celebra cinco décadas de evolución, desde su origen en 1976 hasta hitos recientes como la edición binacional de 2025. Este aniversario coincide con un momento de expansión para el sector nacional, que en enero de 2026 registró un récord de 8.84 millones de visitantes, un 10 por ciento más que el año previo. La internacionalización del foro busca potenciar la competitividad de los 32 estados de la República en un mercado global cada vez más diversificado.

Desarrollo tecnológico para digitalizar Mipymes

El sector de puntos de venta en México evoluciona hacia una digitalización integral que combina pagos, inventarios y cumplimiento fiscal en una sola plataforma. Con más de 6.3 millones de terminales activas y una meta gubernamental de digitalizar 3.2 millones de Mipymes para 2030, el mercado tecnológico proyecta un valor de 2 mil 730 millones de dólares. Ante este panorama, la firma mexicana TechZone POS, dirigida comercialmente por Francisco Romero, lanzó la propuesta POS in a box. Esta solución busca eliminar la fragmentación tradicional del hardware mediante sistemas all-in-one que integran kioscos de autoservicio, analítica de datos e inteligencia artificial.

La iniciativa pretende acelerar la transformación del retail nacional, facilitando la transición hacia un modelo omnicanal en sectores como farmacias, restaurantes y abarrotes. Al centralizar la gestión operativa, las empresas reducen la dependencia del efectivo y mejoran la experiencia del cliente mediante procesos automatizados. Para este 2026, la apuesta de TechZone se posiciona como un motor de competitividad para las pequeñas empresas que buscan escala y eficiencia en un entorno comercial cada vez más digitalizado y exigente en términos de analítica de consumo.

Nueva directora en Christus

María Eugenia Díaz Sánchez fue nombrada directora Médica Corporativa de Christus Muguerza, con sede en Monterrey. La directiva asume el liderazgo para dar continuidad a la estrategia de innovación y excelencia clínica en los ocho estados donde el sistema tiene presencia. Christus Muguerza, reconocido por operar el primer programa de trasplante pulmonar en México, ejecuta actualmente una inversión de 3.5 mil millones de pesos para la construcción de dos hospitales de alta especialidad en Los Cabos y Nuevo León. Este movimiento busca fortalecer la infraestructura de medicina avanzada y la humanización del servicio hospitalario en territorio nacional durante este 2026.

Zinser se suma a Baker

Christian Zinser se incorporó como socio a la oficina de Baker McKenzie en la Ciudad de México para fortalecer las capacidades de litigio de la firma en la región. Widge Devaney, líder de la práctica en América, destacó que este movimiento busca satisfacer la demanda de clientes que requieren visión comercial y anticipación a riesgos regulatorios o políticos. Con experiencia en arbitraje y mediación, Zinser se suma a una estrategia que prioriza la coordinación internacional frente a escenarios judiciales complejos. Para este 2026, la firma consolida su oferta legal ante litigios de alto impacto en el mercado mexicano.