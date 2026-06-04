Salida en Santander México

Uno de los movimientos que comienza a comentarse en círculos financieros es la salida de Juan Manuel Fernández de Santander México, institución a la que llegó en 2017 invitado por Héctor Grisi y Jorge Arce para fortalecer el negocio de banca de inversión.

Fernández arribó tras una sólida trayectoria internacional en Nueva York y Londres, en JPMorgan y otras firmas globales.

En los últimos siete años, Santander se posicionó entre los líderes de fusiones y adquisiciones en México: tercer lugar por volumen acumulado, con más de 20 mil millones de dólares en transacciones, y primer lugar por número de operaciones completadas.

La salida ocurre en un momento en que los grandes bancos internacionales buscan reposicionar sus equipos de banca corporativa e inversión ante un entorno de menor actividad transaccional. Habrá que ver cuál será su próximo destino.

Super App Toka

La digitalización financiera en México se extiende hacia los programas sociales, pagos municipales y comercios de barrio con la nueva Super App de Toka Internacional. La plataforma integra compras, transferencias y dispersión de apoyos públicos en un entorno digital respaldado por la tecnología QR de Alipay. La apuesta de los hermanos Hugo y Eduardo Villanueva Cantón busca reducir costos operativos y facilitar transacciones móviles.

El modelo permite a gobiernos estatales y municipales transferir recursos directamente a cuentas digitales, eliminando tarjetas físicas. La herramienta incluirá el pago de predial, agua y multas mediante Mini Apps conectadas a tesorerías locales. Asimismo, busca incorporar a pequeños negocios con un esquema de cobro inmediato que agiliza el flujo de dinero y disminuye el uso de efectivo.

Integran pagos digitales

Cecoban y Puntored implementarán un servicio conjunto que permitirá a bancos y fintech incorporar capacidades de consulta, recordatorios y agenda de pagos dentro de sus aplicaciones y canales digitales. El objetivo de la iniciativa es facilitar que los usuarios organicen y gestionen sus compromisos financieros desde un mismo entorno. Esta colaboración llega en un momento de baja adopción digital; de acuerdo con la ENIF 2024, el 85 por ciento de la población todavía utiliza efectivo para compras menores a 500 pesos y más de un tercio realiza sus pagos de servicios de manera presencial.

La estrategia combinará la infraestructura e interoperabilidad de Cecoban con el desarrollo tecnológico de Puntored para diseñar experiencias más integradas y accesibles. Más allá de la digitalización, el proyecto busca que las instituciones fortalezcan la relación con sus clientes mediante herramientas simples de administración. Al respecto, Andrés Albán, CEO de Puntored, señaló que la evolución del sector dependerá de la capacidad de conectar la tecnología con los servicios de uso diario, en un mercado que exige mayor agilidad y centralización de la experiencia del usuario.

Aceleran proTech

Second Century Ventures, el brazo de inversión estratégica de la National Association of REALTORS, anunció las siete empresas seleccionadas para su programa REACH LATAM 2026. La iniciativa busca acelerar soluciones tecnológicas que modernicen las operaciones inmobiliarias, mejoren el acceso a la vivienda y resuelvan problemas estructurales como la gestión manual y la fragmentación en las cadenas de suministro de la construcción en América Latina.

Dave Garland y Carlos Rousseau, socios directores de la firma, destacaron la madurez del ecosistema regional y el potencial de las soluciones impulsadas por inteligencia artificial. Las startups que integran esta generación son las mexicanas APB (infraestructura de estacionamientos), Casita MX (rentas vacacionales curadas) y Cero Suite (catálogos 3D para acabados); las colombianas Licify (compras para construcción) y Vuun (ventas con IA); la peruana Domus AI (gestión residencial), y la argentina Spicy Tools (CRM para agencias).

Desde su lanzamiento, REACH LATAM ha evaluado, seleccionado y acelerado soluciones tecnológicas innovadoras enfocadas en el sector inmobiliario de América Latina, ayudando a los profesionales a modernizar sus operaciones.