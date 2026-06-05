Alianza trilateral en franquicias

El 10 de junio se celebra el Día Internacional de la Franquicia y la industria mexicana llega a la fecha en uno de sus momentos de mayor proyección internacional. El sector aporta alrededor del 5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, integra más de mil 500 marcas, opera cerca de 95 mil puntos de venta y genera más de un millón de empleos directos. Además, se ha consolidado como uno de los principales vehículos para el emprendimiento, la generación de empleo formal y la expansión empresarial en el país, con una presencia creciente en mercados internacionales.

Ese posicionamiento acaba de reflejarse en uno de los espacios más relevantes para el sector a nivel mundial. Recientemente, Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), se integró a la Task Force del World Franchise Council (WFC), una de las ocho posiciones del considerado el máximo organismo internacional de representación de las franquicias. Desde esa posición participará en la construcción de iniciativas globales y en la definición de proyectos estratégicos para la industria. Entre ellos destaca el inicio de las negociaciones para un acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, tres países que en conjunto reúnen cerca de 7 mil marcas de franquicia y conforman la región con mayor presencia de este modelo de negocio en el mundo.

La iniciativa busca fortalecer la cooperación regional, impulsar la expansión internacional de las marcas y construir una agenda común ante oportunidades como la Copa Mundial de Futbol 2026. También coincide con un gran momento para la integración económica de Norteamérica. Para el sector mexicano, la relevancia va más allá, dice Eslava, del acuerdo mismo: representa la posibilidad de participar con mayor influencia en los espacios donde se discuten las tendencias, los retos y las oportunidades que marcan el futuro del sector.

AICM acelera modernización

A unos días del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) acelera una de las transformaciones tecnológicas más importantes de los últimos años. Más allá de las obras de modernización visibles para los pasajeros, una parte fundamental de la inversión se ha concentrado en los accesos, la gestión inteligente de flujos de personas y el fortalecimiento de la seguridad operacional. El objetivo para el equipo del almirante Juan José Padilla es claro: reducir tiempos de ingreso, mejorar la movilidad dentro de las terminales y ofrecer una experiencia más ágil para millones de viajeros nacionales e internacionales. Tal es el caso de los torniquetes de lectura de pases de abordar e identificaciones oficiales, el filtro de acceso exprés para cierto tipo de pasajeros, así como la incorporación de sistemas de control de acceso más modernos, monitoreo inteligente, videovigilancia avanzada y herramientas de gestión operativa en tiempo real. Se trata de tecnología similar a la utilizada por algunas de las terminales más avanzadas del mundo, donde la seguridad y la eficiencia operan de manera simultánea.

Suspenden acciones de Value

La suspensión de las acciones de Value Grupo Financiero, liderado desde abril por Víctor Manuel González González, por parte de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), no deriva de una crisis ni de un litigio, sino de la falta de entrega de información financiera regulatoria. Resulta contradictorio que una firma dedicada a la administración de inversiones incumpla con estas obligaciones básicas del mercado. El retraso genera dudas sobre la eficacia de sus controles internos y su capacidad administrativa, un factor crítico considerando que la empresa y sus subsidiarias participan en contratos con los tres niveles de gobierno.

De FUD a FUT

Detrás del anuncio de que FUD cambiará temporalmente su nombre a FUT durante el Mundial hay una estrategia de negocio. En Sigma Foods, liderada por Rodrigo Fernández, entienden que las justas deportivas modifican los patrones de consumo. De acuerdo con NielsenIQ, siete de cada diez mexicanos seguirán los partidos desde casa, detonando reuniones donde el “canasto deportivo” (botanas, carnes frías y bebidas) puede concentrar hasta el 46 por ciento del presupuesto de consumo.

La jugada busca insertar a la marca, que tiene una penetración del 75 por ciento en hogares mexicanos, en un consumo ya activado, complementándola con productos de edición especial y activaciones en Guadalajara y Monterrey. Con ventas superiores a los 9 mil millones de dólares, 65 plantas y más de 48 mil colaboradores, Sigma opera en 17 países y atiende a unos 640 mil puntos de venta.