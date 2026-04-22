Walmart lleva ventaja con IA

El reciente conflicto en Medio Oriente ha impactado las rutas de suministro y producción de fertilizantes, elevando los precios globales y los costos de materias primas para productores de alimentos en México. Según un reporte de Barclays, esta situación ha despertado el interés de embotelladores y autoservicios por usar la inteligencia artificial para estabilizar su cadena de suministro, al optimizar sus inventarios y logística, permitiendo a las empresas refinar recomendaciones a clientes y mejorar el flujo de pedidos, además de facilitar el monitoreo de existencias en tienda, mejorando la disponibilidad de productos incluso con niveles de inventario más bajos.

En este panorama, Wal-Mart de México, que encabeza Cristian Barrientos, lleva la delantera al integrar las lecciones y bases de conocimiento de su matriz en Estados Unidos, lo que le otorga ventaja competitiva en pronósticos de demanda, de acuerdo con el reporte de Barclays.

“Los datos generados a través de nuestro programa Beneficios ya se están utilizando para mejorar el diseño de precios y optimizar la productividad del surtido a nivel de artículo y tienda. Al aprovechar el análisis avanzado y las herramientas con IA, como Scintilla, estamos mejorando la calidad de nuestras decisiones y ofreciendo mejores resultados a nuestros clientes”, explicó el Cristian Barrientos en su llamada de resultados del 18 de febrero pasado.

Scintilla es la plataforma de análisis de datos propia de Walmart Data Ventures que transforma información interna en insights accionables para proveedores. En México, se utiliza para optimizar la cadena de suministro, gestionar el inventario en tiempo real y entender el comportamiento del consumidor durante temporadas de alto impacto.

En contraste, Chedraui, según Barclays, presenta riesgos de disrupción debido a una menor asignación de capital para tecnología y una implementación limitada. A pesar de su nuevo centro de distribución inaugurado en 2025, la empresa ha priorizado la eficiencia en transporte y productividad laboral sobre la automatización avanzada. Esta brecha tecnológica podría dejar a Chedraui rezagada frente a competidores que adopten IA con mayor rapidez para enfrentar la volatilidad de costos en este 2026.

Va por el billón de dólares

José Tomás Riveros, Country Manager de Capitaria en México, broker de trading online especializado en derivados financieros, lidera una estrategia regional para superar el billón de dólares en volumen de operaciones diarias en América Latina. La plataforma, que actualmente procesa cerca de 600 millones de dólares por jornada, apuesta por la sofisticación del inversionista regional que hoy demanda mayor conexión con activos globales. Para alcanzar este hito en 2026, la firma ha integrado la inteligencia artificial como el núcleo de su modelo operativo, utilizando algoritmos para anticipar movimientos de mercado y brindar un acompañamiento hiperpersonalizado a los usuarios minoristas, emulando la precisión de un equipo de Fórmula 1.

México se posiciona como el mercado estratégico principal para este crecimiento, con el objetivo de triplicar las ventas y duplicar la fuerza comercial en el país. Aprovechando una penetración de internet del 81.2 por ciento y un entorno de tasas internacionales a la baja, Riveros busca incentivar la diversificación de capital entre los más de 600 instrumentos financieros disponibles en su ecosistema digital. La tesis de la empresa es que el peso mexicano mantiene una relevancia clave, lo que genera condiciones ideales para que el inversionista local migre hacia herramientas tecnológicas que permitan reacciones rápidas y fundamentadas ante la volatilidad de los mercados globales durante este 2026.

Estrategia en tiempos de crisis

El bufete de abogados Holland & Knight lanzó su plataforma Market and Geopolitical Advisory, una herramienta diseñada para asesorar a consejos de administración y alta dirección en un entorno donde la volatilidad global es ya una variable estructural. La iniciativa integra el análisis geopolítico y regulatorio en la toma de decisiones corporativas, sumando a perfiles de alto nivel con experiencia en el gobierno estadounidense y los sectores energético y financiero. En México, la plataforma cuenta con el liderazgo de Luis Rubio, director de la oficina local, y Rodolfo Rueda, titular de la práctica regulatoria, aportando una visión profunda sobre los retos de política pública en la región.

Su servicio combina inteligencia de mercado con asesoría legal para ayudar a las organizaciones a anticipar escenarios complejos y mitigar riesgos reputacionales en mercados interconectados.