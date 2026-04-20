Grupo México suelta el volante

Grupo México, del empresario Germán Larrea, vendió su división de autopistas por 8 mil 223 millones de pesos, en una operación que transfiere el 80 por ciento de la Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA) y el 99 por ciento de la operadora OIBSA. El activo principal de la transacción es la autopista Salamanca–León, una vía estratégica que duplicó su aforo vehicular en la última década, pasando de un promedio de 7 mil 385 unidades diarias en 2015 a más de 14 mil 870 al cierre de 2024. Pese a la desinversión, el consorcio conservará una participación minoritaria del 18.9 por ciento en la concesionaria, manteniendo una exposición financiera acotada al proyecto.

La decisión responde a una optimización del portafolio, ya que el segmento de autopistas representaba apenas el 3 por ciento de los ingresos consolidados de la compañía. Los recursos obtenidos serán reinvertidos en proyectos estratégicos en México, con un enfoque probable en las divisiones de minería y transporte, donde el grupo posee mayor escala y relevancia operativa. Financieramente, la operación refuerza la sólida posición de caja de la empresa, otorgándole flexibilidad total para sus planes de expansión en este 2026.

Además de la liquidez, la salida reduce la exposición de la empresa a los riesgos regulatorios asociados a los esquemas de tarifas controladas por la SICT. Con un incremento en su gasto de capital (CAPEX) del 13.4 por ciento registrado el año previo, Grupo México prioriza la asignación de recursos hacia negocios con flujos más robustos.

Air Canada cancela Guadalajara

Air Canada, que encabeza Michael Rousseau, anunció el pasado viernes la suspensión de seis rutas, incluyendo la conexión planificada entre Montreal y Guadalajara, debido al incremento sostenido en los precios de turbosina, mismos que se han duplicado tras el inicio del conflicto en Irán, lo que ha vuelto económicamente inviables los trayectos con menor margen de rentabilidad. Además del destino mexicano, los recortes afectan rutas internacionales hacia Nueva York (JFK) y Salt Lake City, y vuelos domésticos hacia Yellowknife y Fort McMurray.

La aerolínea precisó que las rutas hacia el aeropuerto JFK podrían reanudarse en octubre de este año, mientras que la conexión a Salt Lake City se postergará hasta 2027. En el caso específico de Guadalajara, la entrada en servicio que estaba prevista para los próximos meses queda suspendida indefinidamente. Aunque estas cancelaciones representan apenas el 1 por ciento de la capacidad operativa total de la empresa, el ajuste refleja la presión inflacionaria que enfrenta el sector aéreo norteamericano en este 2026 ante la volatilidad energética global y la necesidad de priorizar los corredores de mayor densidad de pasajeros.

Choca Locoz reta a Panini

Empresarios mexicanos irrumpen en el mercado de coleccionables de la FIFA con el lanzamiento de Choca Locoz, figuras de plástico oficiales del Mundial 2026. Bajo la dirección de Elías Massri y Yoshua Attie a través de la firma Can México, el proyecto estima capturar entre el 15 y 20 por ciento de participación en el mercado nacional durante el ciclo mundialista. A diferencia del modelo tradicional de estampas liderado históricamente por Panini, este desarrollo local apuesta por un formato interactivo que permite realizar juegos físicos con las piezas, rompiendo la inercia del coleccionismo puramente contemplativo.

El catálogo consta de 52 figuras que incluyen a las 48 selecciones participantes, las mascotas de los tres países sede (México, Estados Unidos y Canadá) y el trofeo del certamen. Actualmente, el producto registra la mayor rotación en puestos de periódico y tiendas departamentales, posicionándose como un caso de éxito nacional con potencial de exportación internacional. La ventaja competitiva reside en un diferencial de costo que facilita su adopción masiva en un entorno donde la afición busca nuevas formas de vinculación con el evento deportivo más importante del año.

IMSS Mexicali

El Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Mexicali enfrenta cuestionamientos por la licitación LA-50-GYR-050GYR003-T-52-2026 para la compra de tóners. El proceso, dirigido por Cristofer Félix López, ha sido diferido en dos ocasiones, lo que genera incertidumbre sobre la transparencia en la adquisición de insumos para recetas médicas.

El fallo definitivo está programado para este 21 de abril, fecha en la que se determinará si el Instituto opta por la eficiencia operativa o si persisten las dudas sobre la equidad en el concurso. En un sector donde la continuidad administrativa es vital para la atención al derechohabiente, la transparencia en la proveeduría de consumibles de impresión resulta fundamental para evitar cuellos de botella en la emisión de documentos clínicos en este 2026.