Salida de GICSA 

La desarrolladora inmobiliaria Grupo GICSA, que preside Elías Cababie Daniel, anunció sus planes para lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) y cancelar su listado en la Bolsa Mexicana de Valores, debido a la baja bursatilidad y la limitada liquidez de sus títulos en el mercado nacional. La empresa especializada en centros comerciales y oficinas justificó su decisión señalando que la falta de volumen operativo ha impedido que los inversionistas moneticen sus posiciones de manera eficiente. GICSA, que cotiza desde mayo de 2011, se suma así a la tendencia de deslistes que ha afectado a la bolsa mexicana en los últimos años, donde diversas emisoras han optado por regresar al ámbito privado ante la falta de valuaciones atractivas y dinamismo en el mercado secundario. La salida permitirá a la compañía reestructurar su estrategia operativa sin las presiones de reporte trimestral propias de una empresa pública.

Pies sanos, negocio fuerte

Todo para tus pies, liderada por Ignacio García, ganó el premio a Mejor Franquicia de Servicios 2026 de la Asociación Mexicana de Franquicias. Con 130 unidades en 19 estados y presencia en cuatro países, la firma tapatía planea expandirse por México y Latinoamérica este año. El modelo de boutique de bienestar capitaliza un sector que aporta el 5 por ciento del PIB nacional, enfocándose en la movilidad humana como eje de rentabilidad y calidad de vida.

Met4U: ahorro y protección

En México, el 39 por ciento del gasto en salud es de bolsillo, según la OCDE. Ante la alta prevalencia de diabetes e hipertensión, MetLife México lanzó Cuidándote+ de Met99, que ofrece liquidez inmediata y anticipos económicos por padecimientos crónicos. Además, presentó Met4U, un seguro de vida que integra ahorro y protección contra invalidez. Estas soluciones buscan mitigar el impacto financiero en los hogares y asegurar la estabilidad del ingreso familiar en este 2026, facilitando el acceso a recursos desde las etapas tempranas de la enfermedad.

Philip Morris invierte en el campo

Philip Morris International, bajo la dirección de Manuel Chinchilla en México, integró la gestión de riesgos ambientales directamente en su estrategia de negocio, con proyectos como el desarrollado en el ejido Paso Real de Cahuipa, Nayarit, donde en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se gestionan más de mil 600 hectáreas bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales. Con una inversión cercana al millón de pesos, la iniciativa fomenta la conservación y restauración de ecosistemas, beneficiando a más de 140 ejidatarios y protegiendo la productividad agrícola frente a amenazas climáticas como sequías, plagas e incendios.

Esta apuesta refleja la visión corporativa hacia la inversión directa en activos naturales como el suelo, el agua y la biodiversidad, considerándolos piezas fundamentales para asegurar la continuidad de la cadena de suministro en el largo plazo. En un país donde la propiedad forestal es mayoritariamente ejidal, la compañía posiciona a estas comunidades como aliados estratégicos en la nueva economía ambiental. Al fortalecer la resiliencia del entorno natural, la firma busca mitigar los impactos del cambio climático sobre su operación y garantizar la disponibilidad de recursos básicos para su producción en este 2026.

ERIAC renueva su cúpula

La asociación profesional de ejecutivos de Recursos Humanos, ERIAC Capital Humano, con más de seis décadas de trayectoria, anunció la reconfiguración de su estructura directiva para fortalecer su posición como referente de gestión de talento en México. Edith González Villarreal, actual directora de Talento en Banco BASE, asumió la Vicepresidencia Ejecutiva de la asociación, aportando una experiencia de dos décadas en el sector financiero. A esta integración se suman Antonieta Treviño, de Hunters of Talent, en la Comisaría, y Rubén J. Contreras, de GreenPaper, en la Tesorería. La asociación agrupa a más de 500 profesionales de 360 empresas, concentrando al 80 por ciento de los tomadores de decisiones del ramo, lo que le otorga un peso estratégico en la definición de la agenda laboral y de capital humano en el país.

El fortalecimiento del equipo directivo ocurre de cara a la edición 19 del Foro ERIAC, programada para los próximos 21 y 22 de mayo de este 2026. La organización busca que esta plataforma sirva para profesionalizar las prácticas de recursos humanos ante los retos de productividad y cultura organizacional que enfrentan las compañías en la región.