Cobre y Toku aceleran recaudación

Cobre, plataforma de pagos empresariales inmediatos liderada por José Vicente Gedeón, y Toku, firma de cobranza para pagos recurrentes dirigida en México por Bernardo Prum, anunciaron una alianza para acelerar la recaudación inmediata vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en México.

Toku integrará la infraestructura de Cobre para habilitar recaudación y conciliación automática las 24 horas, los siete días de la semana, permitiendo a financieras, aseguradoras y firmas de telecomunicaciones mover más de 200 millones de dólares anuales.

De acuerdo con el Banco de México, el SPEI procesó más de 7 mil millones de operaciones en 2025, con un avance anual del 40 por ciento, y Banxico proyecta que este año las transferencias superen en volumen a los pagos con tarjetas de débito y crédito.

La integración tecnológica permitirá a las empresas automatizar su cobranza desde una sola plataforma, reduciendo rechazos por horarios bancarios y disminuyendo los tiempos de conciliación manual.

Capacitan a jóvenes

Más de 400 estudiantes de CETis y CBTis de Tlaxcala, Michoacán, Guanajuato y Colima participaron en el Desafío Innova 2026, una iniciativa de Junior Achievement México y HSBC México, dirigido por Jorge Arce. Desde abril, los 37 equipos finalistas recibieron asesoría remota de 112 colaboradores voluntarios del banco.

Entre los proyectos finalistas destacan CATABUM, un recubrimiento tipo pintura diseñado para contribuir a reducir la sensación térmica en espacios y con la intención de apoyar la mejora de la calidad del aire; Xukaxitle que desarrolló un plato desechable biodegradable, concebido para que, tras su uso, pueda integrarse al suelo como insumo para siembra y fertilización, y Ecobox, que presentó una caja elaborada con plástico PET reciclado, como alternativa para sustituir cajas de acero utilizadas en instalaciones eléctricas.

El proyecto ganador fue Semilla de Lluvia, que presentó un polímero orientado a mejorar la retención de humedad del suelo y aportar nutrientes, acompañado de una propuesta de capacitación para campesinos y productores agrícolas.

GNP obtiene certificación

GNP Seguros, liderada por Jesús Martínez, anunció la obtención de la Certificación de Calidad Ambiental Voluntaria otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) para su corporativo Plaza GNP. La acreditación, con vigencia 2026-2028, evalúa de forma integral la optimización y el uso de recursos estratégicos como agua, energía, emisiones, manejo de residuos y la gestión de riesgos ambientales.

Actualmente, el 56 por ciento de la energía que utiliza la aseguradora a nivel nacional proviene de fuentes renovables, mientras que el 76 por ciento de su flota vehicular es híbrida o eléctrica, resultado de una inversión superior a los 353 millones de pesos realizada en 2025. Las acciones implementadas por la firma incluyen electromovilidad, uso de agua tratada, revalorización de residuos e infraestructura verde.

Semillero poblano

Con el arranque de la Dominican Summer League, la atención suele concentrarse en las franquicias de las Grandes Ligas (MLB) y en los nombres que buscan abrirse camino hacia el beisbol profesional en Estados Unidos. Pero detrás de esos procesos también existen organizaciones que trabajan lejos de los reflectores y que cumplen una función clave en la formación de talento. Ese parece ser el caso de los Pericos de Puebla, de Grupo Prodi. A través de la academia encabezada por Daniel Villalobos, la organización construyó una ruta de desarrollo que hoy comienza a reflejar resultados concretos. El ejemplo más reciente es Manuel Said Aguilar, quien se unió a los Yankees. Reclutamiento, preparación física, formación psicológica y seguimiento constante forman parte de un proceso que suele tomar años. Hoy son 11 los jóvenes vinculados a los Pericos de Puebla que buscarán una oportunidad en la Dominican Summer League.

Reconocimiento

Alejandro H. Garza Salazar y Othón Ruiz Nájera, las mentes detrás de la firma de inversiones de alta especialidad Aztlan Equity Management, fueron notificados como ganadores en los galardones 2026 de la plataforma global de inteligencia financiera International Investor. La comitiva mexicana obtuvo el doble reconocimiento como Mejor Firma Boutique a Nivel Global y Mejor Manejador en el Segmento de Small & Mid Caps a Nivel Global. Es la primera vez que una firma liderada por estrategas mexicanos se lleva esta doble distinción el mismo año, tras una evaluación de métricas frente a gestoras de diversas geografías. Ambos directivos ya preparan su viaje a la capital británica para recibir los premios, colocando la gestión de activos diseñada en México en el radar de la comunidad inversora internacional.