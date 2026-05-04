Tres candidatas para Sheinbaum

Tras la renuncia de Citlalli Hernández Mora a la Secretaría de las Mujeres el pasado 16 de abril de 2026, la administración federal evalúa perfiles para la titularidad de la dependencia. Entre los nombres proyectados destaca Sasil de León Villard, senadora por Chiapas y exsecretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres en dicha entidad. De León cuenta con trayectoria en el servicio público local y federal respaldada por cargos de elección popular. En la terna también figura Ingrid Gómez Saracíbar, actual subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, lo que representaría una opción de continuidad operativa dentro de la misma institución. Una tercera posibilidad es la diputada federal Anais Burgos Hernández.

Se espera que la decisión final sea tomada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en los próximos días. La nueva designación será clave para coordinar las políticas de igualdad y las estrategias contra la violencia de género en el país durante el resto del ciclo anual.

Fichaje estelar en Walmart

Walmart de México y Centroamérica, bajo la dirección de Cristian Barrientos, anunció el nombramiento de Karthicka Krishnasamy como vicepresidenta de eCommerce. La ejecutiva se incorpora desde Walmart Estados Unidos, donde gestionaba el crecimiento omnicanal y la experiencia del cliente. Su llegada ocurre en un entorno donde México suma más de 77 millones de compradores en línea, lo que posiciona el escalamiento del negocio digital como el reto operativo central de la compañía. La designación busca alinear la operación nacional con la visión global de la firma para fortalecer la estrategia omnicanal. Krishnasamy tiene la misión de replicar el modelo de integración tecnológica y crecimiento rentable que lideró en el mercado estadounidense. El perfil de la nueva vicepresidenta se orienta a consolidar el liderazgo digital mediante una experiencia de usuario unificada, factor determinante en la competencia del comercio electrónico que Walmart busca capitalizar en el mercado nacional.

Alerta mundialista en Miami

Este lunes, organizaciones civiles del sur de Florida realizarán una conferencia de prensa frente a las oficinas del Comité Anfitrión de Miami-Dade para exigir rendición de cuentas a la FIFA y organizadores locales, luego de que organizaciones civiles emitieron una alerta recomendando a latinos e inmigrantes considerar los riesgos de viajar para el Mundial 2026, citando preocupaciones sobre operativos de ICE. Solicitan a la FIFA garantías de seguridad ante posibles detenciones en los alrededores de los estadios.

El movimiento destaca la alerta de viaje emitida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Amnistía Internacional, suscrita por 120 organizaciones, sobre riesgos en la aplicación de leyes migratorias, vigilancia y libertades civiles durante el Mundial 2026 en Estados Unidos. Tras más de una decena de reuniones en un año, los activistas reportan falta de transparencia y compromisos exigibles en derechos laborales y seguridad comunitaria. Una carta firmada por casi 30 organizaciones denuncia promesas incumplidas y opacidad en la contratación de proveedores por parte de la FIFA y el Comité de Miami. Los antecedentes de eventos previos de la federación registran abusos como robo de salarios y condiciones peligrosas que afectan a trabajadores migrantes.

Sostenibilidad impulsa a Arca

Arca Continental, presidida por Jorge Humberto Santos Reyna y dirigida por Arturo Gutiérrez Hernández, fue integrada por séptimo año consecutivo en el índice Dow Jones Best-In-Class MILA Pacific Alliance. La empresa reporta avances en su capacidad de alinear la operación a estándares internacionales que exigen disciplina en el uso de agua, energía y gestión de residuos. Los indicadores operativos muestran un uso creciente de resina reciclada y un aumento en el consumo de energía renovable dentro de sus procesos de producción en México y la región. Más allá del volumen de ventas dentro del sistema Coca-Cola, la ejecución de sus programas ambientales y sociales refleja una estrategia orientada a mitigar riesgos y fortalecer el impacto en sus zonas de influencia. En un entorno donde el capital prioriza destinos con altos estándares de gobernanza, Arca Continental consolida la sostenibilidad como el eje de su rentabilidad futura, integrando indicadores ambientales en su modelo de negocio industrial.