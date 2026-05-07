Getronics va por México

Getronics, proveedor global de servicios de tecnologías de la información, enfoca su estrategia de expansión en México para capturar un mercado que proyecta un valor de 37.3 mil millones de dólares hacia el año 2030. Con una perspectiva de crecimiento del 30 por ciento en América Latina, la compañía planea la creación de más de 100 empleos especializados en territorio nacional para 2027. Esta fuerza laboral se encargará de robustecer las capacidades locales en áreas críticas como inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y experiencia de usuario.

Jaider Martins Ramos, vicepresidente de Brasil y México de la compañía, señaló que el ecosistema empresarial mexicano ha superado la etapa inicial de transformación digital y ahora requiere estabilidad y control operativo.

De acuerdo con el ejecutivo, sectores como manufactura, banca y fintech demandan servicios tecnológicos que garanticen una operación confiable y gobernada entre distintas geografías.

“El mercado mexicano está entrando en una nueva etapa donde el foco ya no está únicamente en la transformación digital”, destacó Ramos al explicar que el objetivo es mitigar la fragmentación de sistemas que afecta la productividad.

A través de sus pilares de Digital Workspace, Business Applications, Multi-Cloud y Security, la firma busca estandarizar las operaciones digitales de corporativos globales desde su base en México, respaldada por una trayectoria de 130 años y una red que atiende a 800 empresas a nivel mundial en 22 países.

Cirugía exprés en México

El Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga transformó su modelo de atención en el área de Otorrinolaringología mediante la implementación de cirugías de corta estancia. Desde febrero de 2026, este esquema opera dos días por semana con un promedio de cinco a seis intervenciones diarias, lo que permitió reducir el tiempo de espera quirúrgica de cuatro meses a mes y medio. El programa incluye procedimientos como biopsias nasales, resección de cicatrices y control de sangrados, utilizando anestesia de efecto breve para facilitar una recuperación acelerada.

La transición hacia jornadas ambulatorias permite que los pacientes regresen a sus hogares el mismo día de la intervención, evitando el desgaste de una internación prolongada. A nivel institucional, el beneficio se traduce en una optimización de recursos humanos, materiales y financieros, liberando capacidad física para atender casos de mayor complejidad.

El hospital proyecta extender este modelo de eficiencia operativa para maximizar el uso de camas y reducir el rezago en procedimientos quirúrgicos.

Esta estrategia de gestión clínica busca establecer un sistema de salud más ágil donde la tecnología y la logística médica eliminan las ataduras de la hospitalización innecesaria en beneficio de la productividad del sector público.

IA frena robo carretero

El robo al transporte de carga en México registró más de 10 mil casos en 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Para mitigar el impacto de este delito en el desarrollo económico, Samsara, encabezada en el país por Julia Monroy, presentó el Centro de Incidentes.

Esta plataforma basada en inteligencia artificial centraliza el monitoreo en tiempo real y la coordinación de equipos, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta ante robos, accidentes o interferencias de señal.

El sistema permite la activación de protocolos inmediatos al detectar señales de riesgo tempranas, tales como desviaciones de ruta, uso no autorizado de unidades, activación del botón de pánico o interferencias en el GPS. En un entorno donde muchas empresas operan con sistemas fragmentados, esta solución tecnológica ofrece una visibilidad integral de las operaciones conectadas.

La adopción de estas herramientas en el mercado nacional refleja la prioridad de las compañías por proteger a sus operadores y asegurar la recuperación de activos en campo, en un ciclo donde la velocidad de reacción es el factor determinante frente a la incidencia delictiva que persiste en las carreteras mexicanas este 2026.