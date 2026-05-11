Nueva jefa en Whirlpool

Whirlpool Corporation anunciará hoy el nombramiento de Mercedes Esclusa López como nueva directora general para Latinoamérica Norte y Sur y Vicepresidenta de la compañía. Desde esta posición, la ejecutiva será la responsable de encabezar la estrategia de innovación y consolidación de la firma en la región, que incluye mercados críticos como el mexicano. Esclusa López cuenta con una trayectoria de más de 20 años en áreas de marketing, desarrollo de productos y estrategia de ventas. Antes de este nombramiento, se desempeñaba como Vicepresidenta de Marketing de Producto y Marcas para Latinoamérica y ocupó cargos estratégicos como Directora Senior de Innovación de Producto y Directora de Excelencia Comercial y S&OP.

La nueva directiva sustituye en el cargo a Carlos Barbery, quien fue designado como Director General de Brasil y Vicepresidente de Whirlpool Corporation. Bajo este nuevo liderazgo, la empresa busca fortalecer su presencia regional mediante una operación ágil que responda a las necesidades de la industria y la implementación de soluciones enfocadas en el consumidor.

“Liderar Latinoamérica en este momento de transformación es un reto que asumo con gran determinación. Nuestra región posee una pasión, agilidad y un talento únicos; mi compromiso es seguir potenciando esa fuerza a través de la escucha activa y conexión con los mercados”, afirmó Esclusa López.

Cambios en Nubank

Nubank designó a Carl Rivera como nuevo Chief Product Officer (CPO) global, nombramiento que entrará en vigor el próximo 18 de mayo de 2026. El ejecutivo se integra al equipo directivo de la institución financiera para reportar directamente a David Vélez, fundador y CEO de la compañía. Rivera llega procedente de Shopify, donde ocupó la vicepresidencia y lideró la aplicación de inteligencia artificial en el sector del comercio electrónico. En su nueva función, tendrá la responsabilidad de acelerar la expansión internacional y profundizar la estrategia global de producto, con especial énfasis en el fortalecimiento de la inclusión financiera en los mercados donde opera la firma, incluyendo la operación en México.

La incorporación de Rivera busca consolidar el desarrollo de una nueva generación de servicios digitales en un entorno de competencia creciente en el sector financiero mexicano.

Eco Cambalache

La gestión responsable de los residuos plásticos avanza en México a partir de esquemas de colaboración entre industria, gobierno y sociedad, como el Eco Cambalache, iniciativa impulsada por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), presidida por Benjamín del Arco.

En coordinación con el municipio de Huixquilucan, que gobierna Romina Contreras, la edición 2026 se realizará el 14 y el 15 de mayo en la explanada municipal, de 11 a 15 horas, donde la ciudadanía podrá intercambiar residuos plásticos, entre ellos PET, por productos de la canasta básica, al tiempo de conocer la forma adecuada de separarlos. Esta acción también refuerza el mensaje de que el reto no radica en el plástico, sino en su incorrecta disposición, por lo que la educación ambiental y el cambio de hábitos son parte central de esta estrategia.

Madres: negocio de rapidez

Rappi proyecta un incremento en el volumen de órdenes de entre 18 y 22 por ciento en México para el pasado fin de semana del 9 y 10 de mayo. La coincidencia del Día de las Madres con el domingo, jornada de mayor actividad histórica para la plataforma, generará un impulso adicional de entre 3 y 5 puntos porcentuales en la demanda total. Según datos de la aplicación, la pizza se posiciona como el producto estrella con el 19 por ciento de los pedidos, seguida por las hamburguesas con 14 por ciento y café con 9 por ciento. En el sector de retail, las flores y plantas se mantienen como la categoría más solicitada por los usuarios nacionales por cuarto año consecutivo.

La operación logística de la compañía apuesta por el servicio Turbo para entregas en 15 minutos, modelo que permite a los consumidores un ahorro de hasta 4.5 horas mensuales al evitar traslados y filas en establecimientos físicos. Para los aliados comerciales, la integración a Turbo Restaurantes representa un aumento promedio del 20 por ciento en sus ventas mediante la optimización de la cadena de valor. La firma busca capitalizar la alta demanda estacional mediante la eficiencia en el comercio rápido, enfocándose en la recuperación de tiempo para el usuario y la rentabilidad operativa para los repartidores.