Las olas de calor te harán los mandados: Así es el refrigerador para personas que ya está a la venta

Así es Do Hiemon Box, un nuevo invento para refrescarse por los golpes de calor, de la empresa Trusco.

La puerta de cristal se cierra y una cortina de aire fresco se derrama sobre tu cabeza, cuello y hombros, brindándote un alivio instantáneo del sofocante calor del verano.

Así es relajarse en la Do Hiemon Box, un refrigerador gigante de acero inoxidable que parece lo suficientemente grande como para albergar a una persona, porque para eso precisamente está diseñado. Trusco Nakayama ha vendido alrededor de 200 de estas cabinas de 1.5 millones de yenes (9.500 dólares) a acerías, obras de construcción, campos de golf, universidades e instalaciones de ocio desde que salieron a la venta a principios de este año.

Con el aumento de las temperaturas globales, los veranos en Japón se han vuelto más calurosos y húmedos, con temperaturas que superan regularmente los 35 °C (95 °F). La agencia meteorológica del país ha tenido que crear una nueva terminología para los días de calor sofocante, mientras que la cadena nacional NHK advierte constantemente a sus televidentes sobre el riesgo de insolación. Durante esta época del año, las farmacias y las tiendas de artículos para el hogar llenan sus estantes con productos de color azul que prometen alivio del calor.

El invento de Trusco, que consiste básicamente en una caja alta con ruedas, una ventana y un banco que se conecta a una toma de corriente estándar, está diseñado para usarse en lugares sin fácil acceso al aire acondicionado. Tras el terremoto de la semana pasada que azotó Kumamoto, la empresa envió unidades a los refugios de evacuación.

La caja Do Hiemon, que mantiene la temperatura a unos frescos 15 °C y expulsa chorros de aire a 5 °C una vez que alguien se sienta dentro, está diseñada para ofrecer un alivio rápido ante un posible agotamiento por calor o un golpe de calor, en lugar de servir como un salón para sentarse y relajarse.

“La idea no era tanto proporcionar un lugar para descansar, sino más bien ofrecer equipos que pudieran ayudar a prevenir que las afecciones relacionadas con el calor se agravaran”, dijo Fumiaki Matsubara, gerente general de la división de productos de Trusco.

Trusco, con un valor de mercado de aproximadamente mil millones de dólares y cerca de 3 mil 300 empleados, se dedica principalmente a la fabricación de maquinaria y herramientas, así como a la instalación de equipos para hogares y oficinas. La empresa ha recibido consultas sobre el refrigerador humano desde lugares tan lejanos como Alemania y Estados Unidos, según declaró Matsubara.

A medida que el calor extremo se vuelve más común, la empresa ve una demanda potencial en centros comerciales, festivales de verano y otros lugares concurridos.

Las regulaciones gubernamentales más estrictas para prevenir los golpes de calor están impulsando esta tendencia. “La demanda de nuestros productos de refrigeración para lugares de trabajo se ha duplicado aproximadamente cada año en los últimos años”, dijo Matsubara.