¿Un perro hipoalergénico? Científicos modifican genéticamente a un beagle para personas alérgicas

Matt Walker se sienta en casa con Bailey, su beagle hipoalergénico por edición genética, en Nueva York.

Matt Walker no podía acariciar a un perro sin estornudar debido a sus alergias, hasta que él y otros científicos utilizaron una técnica de edición genética para producir una beagle hipoalergénica llamada Bailey.

Ahora puede darle a Bailey cucharadas de mantequilla de maní mientras ella se recuesta en su regazo y jugar a lanzar la pelota con ella en Central Park. Sus alergias no desaparecieron: la saliva y el pelo de Bailey ya no contienen una proteína clave que provoca alergias.

“La sensación ahora mismo es una especie de mezcla de alivio, asombro y gratitud de que haya funcionado”, comentó Walker, genetista. Su empresa, Kindred Companion Sciences, creó a Bailey y a su gemela Alfie mediante una técnica ganadora del Nobel llamada CRISPR.

Pasarán años antes de que los millones de personas que sufren alergias relacionadas con los perros puedan entrar a una tienda de mascotas y comprar un cachorro como Alfie o Bailey.

¿Cuáles son las consecuencias de crear perros hipoalergénicos?

Los científicos tienen que vigilar los efectos a largo plazo en la salud de este ajuste genético y encontrar maneras de comercializar la estrategia para que sea asequible. Y expertos ajenos a la iniciativa señalan que podría perjudicar a los animales de refugios y rescate que esperan ser adoptados.

“Esto abre la puerta a que muchas más personas puedan tener mascotas”, señaló el experto en bioética Arthur Caplan, de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. ”En el lado negativo, puede desalentar a la gente a intentar adoptar animales callejeros y no deseados que no están diseñados para ser libres de alergias”.

Los investigadores han intentado antes crear mascotas hipoalergénicas, en su mayoría mediante clonación. Pero esto derivó en cachorros más enfermizos que eran demasiado similares genéticamente.

Hace dos años, los investigadores utilizaron CRISPR para reducir los niveles de una proteína que provoca alergias en un gato llamado Alsik. Pero todavía no está claro si esta técnica es segura para probarse en otros gatos.

¿Cuáles son las características de los perros hipoalergénicos?

A menudo se considera hipoalergénicos a los perros que mudan menos pelo, como los caniches. Pero estos cachorros aún producen proteínas que provocan alergias y que terminan en su saliva, pelo y caspa, por lo que igualmente pueden hacer que las personas moqueen.

Para crear a Alfie y Bailey, los científicos comenzaron en el laboratorio. Editaron el código genético dentro de células de piel de perro, desactivando el gen principal responsable de producir proteínas que causan alergias.

Luego transfirieron el código genético editado a óvulos que se implantaron en una beagle, que sirvió de madre sustituta y dio a luz a dos cachorras sanas en septiembre de 2024. Los científicos analizaron su saliva y su pelaje y no encontraron indicios de la proteína que provoca alergias.

También realizaron una prueba de alergia, pinchando la piel de Walker con extractos de la saliva y la caspa de Alfie y Bailey. Su piel reaccionó a muestras de un caniche y un goldendoodle, pero no a las de las beagles.

La investigación, publicada el miércoles en la revista CRISPR Journal, es la primera vez que un enfoque así se prueba con éxito en perros.

Walker afirma que todos los perros tienen el mismo gen que provoca alergias y que fue editado en Alfie y Bailey. Kindred Companion Sciences espera probar la técnica en otros perros y animales de servicio para ver si pueden criar una línea de cachorros libres de alergias más allá de los beagles.

El doctor Jeff SoRelle, patólogo del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas, indicó que futuras investigaciones deberían probar a los perros hipoalergénicos editados genéticamente en más personas con alergias a las mascotas, para asegurarse de que puedan aliviar los síntomas en un segmento más amplio de la población humana.

Como el gen desactivado es el principal —pero no el único— responsable de las alergias en los perros que se evaluó, “no sabemos exactamente cuán eficaz o cuán cuanta amplitud podría ser útil esto para detener la alergia a los perros en los humanos”, explicó SoRelle, quien no participó en el estudio.