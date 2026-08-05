Sheinbaum habla con canciller del Vaticano de IA y llamados a la paz: ‘Son una visión humanitaria’

Sheinbaum habla con secretario de Estado del Vaticano sobre IA y llamado de paz del papa.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la reunión que sostuvo este miércoles con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, conocido como el canciller del Vaticano, dialogaron sobre la inteligencia artificial (IA), la paz y la visión humanitaria impulsada por el papa León XIV.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria señaló que uno de los principales temas del encuentro fue la primera encíclica del pontífice, ‘Magnifica Humanitas’.

“El desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida, con el propósito de que sus beneficios contribuyan al bienestar de los pueblos”, escribió la mandataria.

Sheinbaum también destacó que durante la conversación coincidieron en la importancia de los mensajes del pontífice sobre la paz y la cooperación internacional.

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“Los llamados del papa a la paz, la fraternidad y la cercanía con los más vulnerables representan una visión humanitaria, indispensable en un momento en que el mundo necesita fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre naciones”, añadió.

La visita de Parolin ocurre cuando México mantiene una agenda de diálogo con la Santa Sede sobre asuntos de interés común, entre ellos la construcción de paz, la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías.

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles, Sheinbaum aseguró que aprovecharía el encuentro con Parolin para insistir en la visita del papa León XIV a México, luego de que el sumo pontífice haya anunciado un viaje a Latinoamérica en noviembre próximo que incluirá a Uruguay, Argentina y Perú.

La reunión representa el primer encuentro público entre Sheinbaum y el secretario de Estado de la Santa Sede desde la publicación de ‘Magnifica Humanitas’, documento en el que León XIV llama a gobiernos, empresas y sociedad a garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial responda a criterios de ética, justicia y responsabilidad compartida, en beneficio de toda la humanidad.

Parolin llegó a México para una visita de tres días al país, que coincide con la víspera del 35 aniversario del restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano.

Además de la reunión con Sheinbaum, el secretario tendrá encuentros también con la secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, y presidirá una misa en la Basílica de Guadalupe.