Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 5 de agosto: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este miércoles 5 de agosto. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este miércoles 5 de agosto desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa, la mandataria podría referirse a múltiples temas de interés nacional, de cara a que se lleve a cabo la reunión con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Sigue minuto a minuto la conferencia matutina en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 4 de agosto?

En la mañanera anterior, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a explicar en qué consisten los lineamientos para la presentación de los derechos a las audiencias para los medios de comunicación, principalmente radio y televisión.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, comentó que las sanciones ocurrirán cuando los medios no emitan un Código de Ética, no nombrar a un defensor de audiencias, no poner un mecanismo de defensa.

Ambas rechazaron la versión de que esta propuesta sea un intento de censura.

La consejera jurídica explicó que los espacios comerciales que se reproduzcan en televisión deberán tener un símbolo con la letra ‘P’ para hacer referencia a publicidad. En tanto, si se trata de una opinión, se deberá colocar una cortinilla al inicio y al final de la sección para identificar este espacio.

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en la posibilidad de pedir a Estados Unidos que entregue una parte de los recursos asegurados a ‘El Mayo’ Zambada, quien deberá pagar 15 millones de dólares.