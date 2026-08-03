¿Cómo evaluaron los mexicanos la participación de Sheinbaum en la final del Mundial 2026?

La aprobación ciudadana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ubicó en 67 por ciento en julio, de acuerdo con la encuesta nacional de El Financiero publicada este lunes.

Según los datos del sondeo, el 55 por ciento de las personas encuestadas consideró como positiva la participación de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026, cuya clausura se llevó a cabo en Estados Unidos.

La Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026 se llevó a cabo en los tres países sede: México, EU y Canadá.

A finales de julio, Sheinbaum contó que el presidente estadounidense Donald Trump la invitó a asistir al juego final en una llamada telefónica.

“El viernes, tuvimos una conversación telefónica con Trump y me dijo: ¿Claudia, vas a venir? y le dije si usted me invita presidente Trump y me dijo: sí, si estás invitada", reveló la mandataria en su conferencia del 20 de julio.

¿Cómo califican los mexicanos la relación de Sheinbaum con el gobierno de Trump?

Al ser cuestionados sobre cómo consideraron la asistencia de Sheinbaum a la final del Mundial de Futbol 2026, que se disputó entre España y Argentina, un 55 por ciento de los encuestados calificaron la acción como positiva. El 34 por ciento dijo que estuvo mal o muy mal.

En tanto, en relación a la percepción de la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de EU, Donald Trump, un 40 por ciento de las y los encuestados dijeron que la relación es mala, frente al 35 por ciento que la consideraron buena.

Eso contrasta con los datos de la encuesta previa, donde el 33 por ciento consideró que hay una buena relación y el 49 por ciento apuntó que era mala.

Y con respecto a la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se registró un 51 por ciento de opiniones positivas en julio, frente al 40 por ciento de quienes la calificaron como mala.