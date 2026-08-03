Dinero para la papelería: Distribución de la beca Rita Cetina para útiles escolares inicia este lunes

La aprobación a la presidenta Claudia Sheinbaum fue de 67% en julio, de acuerdo con la Encuesta de El Financiero.

Claudia Sheinbaum arranca su ‘mañanera’ de este lunes 3 de agosto con el informe de la Procuraduría Federal del Consumidor de ‘Quién es quién’ en el precio de las gasolinas y la canasta básica.

La presidenta de México podría ser cuestionada sobre los bloqueos en Michoacán que se desataron tras la detención de Alfonso ‘N’, alias ‘Poncho’, líder de Los Reyes, un grupo que pertenece a Cárteles Unidos.

Sheinbaum también podría hacer mención a la Encuesta de El Financiero, que mostró que su popularidad fue de 67 por ciento en julio. La mayoría de los entrevistados aprobó su participación en la final del Mundial 2026 a la que asistió después de ser invitada directamente por el presidente Donald Trump.

Calendario de pago de la Beca Rita Cetina para útiles escolares

De cara al inicio del próximo ciclo escolar, el Gobierno de México presentó las fechas de depósito de este apoyo de 2 mil 500 pesos que llegará a 6.7 millones de beneficiarios.

El nuevo ciclo escolar de la SEP comienza el próximo lunes 31 de agosto, por lo que el Gobierno de Sheinbaum estará distribuyendo los apoyos sociales a estudiantes durante este mes.

Este fue el ‘súper’ con la canasta básica más barata

Se trata de Bodega Aurrerá del Seri, en Hermosillo, Sonora, que vendió los 24 productos de la canasta básica en 715.31 pesos, casi 200 pesos por debajo de la meta del Gobierno federal de 910 pesos.

¿Qué gasolinera fue la mejor evaluada por la Profeco?

Iván Escalante, titular de la Profeco, no estuvo en la conferencia ‘mañanera’ por lo que el informe se presentó en video.

La gasolinera con el mejor precio del diésel fue una de Petróleos Mexicanos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ubicada en Boulevard Salomón González Blanco Número 875. Dicha estación vende el litro del combustible en 26.97 pesos con un margen de ganancias de 1.42 pesos.

¿Qué pasó en las ‘mañaneras’ del 27 al 31 de julio?

Entre los temas más relevantes abordados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante las conferencias matutinas de la última semana de julio destacaron: