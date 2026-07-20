‘Claudia, ¿vas a venir?’: Así fue como Trump invitó a Sheinbaum a la final del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre su participación en la final de Mundial 2026 en la que España derrotó a Argentina y es la nueva campeona del mundo.

La mandataria asistió por invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, también se prevén cuestionamientos sobre la sentencia que recibirá este 20 de julio Ismael ‘El Mayo’ Zambada en la corte de Brooklyn, en Nueva York.

Así fue la invitación de Trump a Sheinbaum para ir a la final del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum inició su conferencia contando cómo fue la invitación de Donald Trump para que asistiera a la final del Mundial 2026.

“El viernes, tuvimos una conversación telefónica con Trump y me dijo: ¿Claudia, vas a venir? y le dije si usted me invita presidente Trump y me dijo: sí, si estás invitada", reveló la mandataria.

Sheinbaum aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con distintos secretarios del gobierno de Donald Trump, entre ellos el de Comercio, Howard Lutnick y de Estado, Marco Rubio.

“Realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos oportunidad de comentar el tema comercial. Fue un buen partido y un buen momento”, añadió

¿Cuál es el supermercado de Edomex donde venden más barata la canasta básica?

Profeco dio a conocer que el precio promedio de la canasta básica es de 910 pesos y hay un supermercado en el Estado de México donde es más barata.

Se trata de Walmart Santa María Coacalco, Estado de México, donde la canasta básica se ofrece en 822 pesos. Estos son otros supermercados con precios bajos:

Chedraui Mina, en Villahermosa, Tabasco, vende la canasta en 778.90

Soriana Hiper Lincoln, en Monterrey, Nuevo León, ofrece la canasta en 805.10 pesos.

Mercado Soriana Las Flores, en Coacalco, Edomex, vende la canasta en 885 pesos.

Mega Soriana 934, en Villahermosa, Tabasco, ofrece la canasta en 885

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 20 de julio?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de Profeco sobre combustibles.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’