Feminicidios de Pamela Yahaira y Mónica Briseth: Fiscalía intensifica investigaciones

La Fiscalía de Nuevo León detuvo a los presuntos autores de los feminicidios de Pamela Yahaira y Mónica Briseth.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reforzó las investigaciones por los feminicidios de Pamela Yahaira Alvarado y Mónica Briseth, dos de los casos que han generado mayor indignación en la entidad durante la última semana.

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades realizaron nuevos cateos, aseguraron evidencia clave y fortalecieron las carpetas de investigación contra los presuntos responsables.

El feminicidio de Mónica Briseth

En https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2026/07/17/feminicidio-en-nuevo-leon-hallan-cuerpo-de-mujer-joven-en-municipio-juarez/, asesinada el pasado 10 de julio en el municipio de Apodaca, la Fiscalía confirmó que la necropsia estableció como causa de muerte asfixia por sofocación. Además, los peritajes documentaron lesiones compatibles con un intento de defensa.

La víctima fue localizada sin vida dentro de un domicilio al que acudió para reunirse con un hombre que, según familiares, mantenía un interés sentimental hacia ella desde hacía varios años.

Por este crimen permanece detenido Servando ‘N’, quien enfrenta un proceso penal por el delito de feminicidio. Las autoridades informaron además que el imputado también es investigado por una denuncia previa presentada por una expareja por un delito equiparable a violación, elemento que forma parte de las indagatorias que lleva a cabo el Ministerio Público.

Avances en el caso de Pamela Yahaira

Respecto al feminicidio de Pamela Yahaira Alvarado, de 25 años, la investigación establece que la joven fue golpeada, rociada con gasolina y posteriormente incendiada en el municipio de Juárez.

Aunque sobrevivió durante dos días, alcanzó a rendir declaración ante las autoridades antes de fallecer, testimonio que fue determinante para identificar a los presuntos responsables del ataque.

Derivado de las investigaciones fueron detenidos Héctor Hugo ‘N’, de 35 años, y María de la Luz ‘N’, de 39, quienes ya fueron puestos a disposición de un juez. Como parte de las diligencias, agentes ministeriales aseguraron un vehículo presuntamente utilizado durante la agresión y realizaron un cateo en un inmueble propiedad del popular cantante de música norteña, Arnunldo Jr., el cual quedó bajo resguardo mientras se recaban indicios.

Identifican a mujer encontrada muerta

En un hecho distinto, la Fiscalía identificó como Casandra Amairani Sepúlveda, de 25 años, a la mujer localizada sin vida sobre un camino de terracería en la colonia Montebello, en el municipio de Juárez.

La víctima presentaba múltiples lesiones en la cabeza y, de acuerdo con las primeras indagatorias, había recuperado su libertad apenas una semana antes tras permanecer recluida por un proceso relacionado con delitos contra la salud. Una de las principales líneas de investigación apunta a la participación de un grupo de la delincuencia organizada.

Los feminicidios de Mónica Briseth y Pamela Yahaira, ambas madres de familia, provocaron una fuerte reacción de colectivos feministas y organizaciones civiles, que han exigido investigaciones con perspectiva de género, castigo ejemplar para los responsables y acciones contundentes para frenar la violencia contra las mujeres en Nuevo León.

Mientras continúan los trabajos periciales y ministeriales para robustecer los procesos judiciales, las familias de las víctimas mantienen su exigencia de justicia.