Sentencian a 3 años de internamiento a adolescente por feminicidio de Britany N. en Monterrey

Un adolescente fue sentenciado por el feminicidio de una menor de edad en Monterrey; recibe sentencia máxima de 3 años de internamiento.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un juez especializado dictó sentencia condenatoria contra un adolescente de 14 años, quien fue encontrado como responsable de feminicidio y otros delitos vinculados con la desaparición de personas, tras privar de la vida a B. N.,una menor de 15 años, en hechos ocurridos en Monterrey.

De acuerdo con la acusación, el adolescente ocultó el cuerpo de la víctima mediante sepultura clandestina. El caso de la joven B. N. se suma a otros feminicidios ocurridos en Nuevo León este año.

La resolución fue emitida conforme el procedimiento que dicta la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

José ‘N’, de 14 años de edad, fue sentenciado y pasará tres años en un Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores en Nuevo León.

Además, el juez ordenó el pago de reparación del daño, que comprende la indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios, conforme a la ley.

Los tres años de internamiento son la sanción máxima que puede recibir un adolescente de Grupo Etario 2, reservado únicamente a los casos de mayor gravedad, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

La Ley de Justicia Penal para Adolescentes indica que hay tres grupos de edad.

Grupo Etario I: Son adolescentes con 12 años cumplidos y con menos de 14 años.

Grupo Etario II: Adolescentes con 14 años cumplidos y menos de 16 años.

Grupo Etario III: Adolescentes de 16 años cumplidos y antes de los 18 años.

¿Qué sabemos sobre el feminicidio de Britany en Monterrey?

Britany de 15 años, identificada por la Fiscalía estatal con las siglas B. N., fue atacada al interior de su domicilio, donde se encontraba con José ‘N’, con quien tenía una relación de confianza.

El crimen ocurrió entre el 27 y el 28 de enero de 2026, en la colonia Barrio La Industria en Monterrey.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el adolescente ejerció violencia contra la menor y le disparó con un arma de fuego corta. Las lesiones le causaron la muerte.

Posteriormente, el menor colocó el cuerpo de la adolescente en una carretilla para llevarlo a otro lugar en la misma colonia. Cavó un pozo y enterró clandestinamente el cuerpo; la autoridad indicó que esta acción fue para ocultar y dificultar la localización de la joven.

Las investigaciones fueron desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Adolescentes, con apoyo de detectives de la Agencia de Investigaciones (AEI), quienes reunieron los elementos de prueba para esclarecer el caso.

La Fiscalía estatal explicó que el delito fue tipificado como feminicidio conforme a la legislación vigente. El feminicidio se determina según diversas variantes, en este caso, existía una relación de confianza entre el agresor y la víctima, así como las circunstancias de violencia ejercidas al privarla de la vida y las lesiones infamantes. A ello se suma el ocultamiento del cuerpo.