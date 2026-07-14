Justicia para Gaeli: Procesan a Luis ‘N’, presunto feminicida del caso en Mártines de Tacubaya

Según la Fiscalía CDMX, Luis Ernesto “N” enfrenta un proceso penal por su probable participación en los delitos de feminicidio. (Foto: Fiscalía CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó este martes que obtuvo la vinculación a proceso de Luis Ernesto “N”, señalado por su probable participación en los delitos de feminicidio, así como de posesión y almacenamiento de cadáver, en agravio de Gaeli, una joven de 19 años con quien mantenía una relación de pareja.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, la decisión fue tomada por la autoridad judicial durante la audiencia celebrada este martes 14 de julio, luego de que el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación.

Además de la vinculación a proceso, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina señaló que continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento del asesinato de Gaeli y reiteró su compromiso de investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujeres en la Ciudad de México.

¿Por qué fue vinculado a proceso el presunto feminicida de Mártires de Tacubaya?

Según la Fiscalía CDMX, Luis Ernesto “N” enfrenta un proceso penal por su probable participación en los delitos de feminicidio, así como de posesión y almacenamiento de cadáver.

Las investigaciones indican que el pasado 8 de julio de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a un inmueble ubicado en la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, tras el reporte de una mujer que dijo haber escuchado gritos y golpes al interior del domicilio.

La denunciante también informó haber observado al imputado manipulando una hielera y bolsas de plástico en el patio del inmueble.

¿Cómo ocurrió la detención del presunto feminicida?

Al ingresar al domicilio, elementos de la SSC localizaron a la joven sin vida y detuvieron en flagrancia a Luis Ernesto “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía CDMX.

Durante la diligencia, los agentes también aseguraron un machete, el cual será sometido a los análisis periciales correspondientes como parte de la investigación.

La dependencia indicó que, tras la integración de entrevistas, dictámenes periciales y otras diligencias, el Ministerio Público reunió los elementos que permitieron sustentar la imputación presentada ante la autoridad judicial.

¿Qué sigue en el proceso?

Con la vinculación a proceso, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias para el esclarecimiento integral de los hechos.

La institución recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Luis Ernesto “N” debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional competente.