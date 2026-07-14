Alertan que ‘El Niño’ se extenderá hasta la primavera de 2027: ‘Habrá más ondas de calor en México’

El fenómeno de ‘El Niño’ este año podría convertirse en uno de los episodios más intensos registrados desde 1950.

Se esperan más días de calor extremo para México. El fenómeno climático de ‘El Niño’ continuará fortaleciéndose en lo que resta de 2026 y podría mantenerse activo hasta los primeros meses de 2027, de acuerdo con los pronósticos del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (CPC-NOAA).

El episodio podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante el trimestre octubre-diciembre de 2026, con una probabilidad del 81 por ciento, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que mantiene un monitoreo constante del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur).

Los especialistas señalan que existe un nivel de confianza elevado debido al fuerte acoplamiento entre las condiciones del océano Pacífico ecuatorial y la atmósfera. De confirmarse esta evolución, el actual evento de ‘El Niño’ se colocaría entre los episodios más intensos registrados desde 1950.

¿Qué efectos tendrá ‘El Niño’ en México?

El fortalecimiento de este fenómeno podría modificar los patrones habituales de temperatura y lluvia en distintas regiones del país. Entre sus principales impactos se prevé un aumento en la frecuencia e intensidad de ondas de calor, especialmente durante los periodos más cálidos del año.

Aunque los efectos de ‘El Niño’ varían según la región, en México suele asociarse con temperaturas más elevadas, cambios en la distribución de las precipitaciones y condiciones que pueden favorecer periodos prolongados de calor y sequía en algunas zonas.

Los especialistas advierten que un episodio de esta magnitud podría influir en las condiciones climáticas de los próximos meses y extender sus efectos hasta la primavera de 2027.

‘El Niño’ es una fase del fenómeno climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial presentan un calentamiento anormal durante varios meses consecutivos.

Este incremento en la temperatura del océano altera la circulación atmosférica y puede provocar cambios en los patrones de lluvia, temperatura y otros fenómenos meteorológicos a escala mundial.

Cuando la anomalía de temperatura del Pacífico alcanza valores particularmente elevados, se clasifica como un evento de ‘El Niño’ fuerte o muy fuerte, como el que se prevé para finales de este año.

¿Qué estados sentirán más los efectos de ‘El Niño’?

Los efectos de ‘El Niño’ varían según la región y la época del año. El SMN prevé que el fenómeno persista y se intensifique hacia el invierno del hemisferio norte (2026-2027), con un 63 por ciento de probabilidad de que alcance una categoría “muy fuerte” durante el trimestre de noviembre de 2026 a enero de 2027.

En México, durante la temporada de invierno, el fenómeno suele favorecer temperaturas por debajo del promedio en gran parte del centro y norte del país; mientras que durante la primavera y el verano puede propiciar anomalías cálidas en diversas regiones, particularmente cuando se combina con condiciones de déficit de humedad.

El fenómeno suele favorecer mayores lluvias en el noroeste, noreste y la Península de Yucatán, además de una mayor presencia de frentes fríos.

Durante la primavera, ‘El Niño’ tiende a favorecer condiciones más cálidas y menor humedad en distintas regiones del país, un escenario que puede aumentar el riesgo de incendios forestales.

Hacia el verano, el fenómeno también podría influir en la duración de la canícula, al manifestarse como un periodo de disminución de lluvia anormalmente prolongado.

Además, ‘El Niño’ suele modificar la actividad de ciclones tropicales: incrementa la presencia de estos sistemas en el océano Pacífico, aunque con trayectorias que tienden a alejarse de las costas mexicanas, y reduce su formación en el Golfo de México y el mar Caribe.