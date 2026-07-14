Papá de Christian Nodal niega problemas con el cantante: ‘Los derechos del nombre siempre los he tenido’

Rumores apuntaron a que Christian Nodal estaría distanciado de su papá . (Foto: Cuartoscuro)

Jaime González, papá de Christian Nodal, respondió a los rumores que apuntaban a un presunto distanciamiento con su hijo debido a un supuesto conflicto por los derechos del nombre artístico del cantante.

El padre del esposo de Ángela Aguilar negó la existencia de un problema económico entre ambos y aseguró que siempre ha cumplido con los acuerdos establecidos desde el inicio de la carrera del sonorense.

“Tenemos un contrato, mis abogados se encargan de eso, yo no puedo hablar de eso”, declaró en entrevista para el programa Despierta América sobre la polémica de Nodal.

Christian Nodal presuntamente estaría en un conflicto con su papá por los derechos de su nombre artístico. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo el papá de Nodal sobre el presunto conflicto con el cantante?

Jaime González afirmó que mantiene una buena relación con Christian Nodal y desmintió que exista un distanciamiento entre ambos.

“Hablamos hace dos días, jamás me he quedado algo que no me corresponde. Así que todo bien”.

También explicó que los derechos del nombre e imagen del cantante continúan bajo su administración, ya que fue quien impulsó e invirtió en el desarrollo de su carrera artística.

“Siempre los he tenido yo porque soy el inversionista y el creador de su carrera (...) El derecho a las canciones no, porque no soy autor, no los tengo. De su nombre estamos en pláticas, pero hasta ahí, y él (su hijo) lo sabe”.

El empresario añadió que la poca convivencia con Christian Nodal se debe a que los compromisos profesionales de ambos y no a un conflicto familiar.

“Él es más maduro, no ocupa que lo esté cuidando como cuando estaba pequeño. El matrimonio tampoco tiene que ver, el negocio es el negocio y la familia va aparte. Tiene un corazón enorme, es mi hijo y lo amo; solo le aconsejaría que se esfuerce por su carrera y por su familia”.

Papá de Nodal niega separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

En la entrevista, Jaime González también fue cuestionado sobre los rumores de una supuesta crisis matrimonial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, versión que rechazó de inmediato.

“Él me hubiera dicho si algo así pasaba, todo apunta a que es falso. Digo, yo no vivo con ellos, pero conozco a mi hijo y ya sabría si fuera cierto”.

Con ello, descartó que la pareja atraviese por una separación y aseguró que, de existir algún problema de esa magnitud, su hijo se lo habría comunicado.

¿Por qué surgieron los rumores sobre un conflicto entre Christian Nodal y su papá?

Las especulaciones sobre un presunto enfrentamiento de Christian Nodal con Jaime González surgieron después de que diversos programas de espectáculos y medios, entre ellos El Financiero, retomaran versiones que señalaban que el cantante buscaba recuperar el control de los derechos de explotación de su nombre artístico.

De acuerdo con esos reportes, el registro del nombre “Christian Nodal” y el manejo de diversos aspectos comerciales de su carrera permanecen bajo la administración de su padre desde los inicios del proyecto musical, debido a que fue quien realizó la inversión para impulsar al artista.

Tras las primeras especulaciones, el cantante se presentaba como ‘El Forajido’, pero según su papá, no existe ningún conflicto. Hasta el momento, el esposo de Ángela Aguilar no ha reaccionado a las declaraciones.