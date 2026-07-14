Casos de ‘diarrea explosiva’ en EU: Michigan apunta a la lechuga de ensalada como posible causa

Los CDC analizan casos de diarrea explosiva en varios estados de EU, presuntamente causados por el parásito cyclospora.

Las infecciones por el parásito cyclospora, que causa diarrea y otros síntomas, presentan un gran aumento en Estados Unidos, y los datos a nivel estatal sugieren que 2026 ya es el peor año del país en cuanto a casos reportados.

Más de 30 estados han reportado infecciones este año, y los datos actuales de esos estados muestran que el número de infecciones supera el récord nacional de aproximadamente 4.700 casos establecido en 2019. La enfermedad por lo general no pone en riesgo la vida y normalmente se trata con antibióticos.

Las autoridades sanitarias aún no identifican de manera definitiva cuál es la causa de las infecciones. Funcionarios federales de salud dijeron el martes que puede haber distintos patrones de infección en diferentes lugares, aunque creen que los casos en al menos cuatro estados —Michigan, Ohio, Kentucky y West Virginia— están vinculados.

Autoridades de Michigan culpan a la lechuga

En Michigan —donde se han reportado más de 3.300 casos— las autoridades señalan que la información preliminar apunta a la lechuga o a hojas verdes para ensalada como posible responsable.

Tras realizar más de 1.000 entrevistas a pacientes, Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva del departamento de salud de Michigan, indicó que “la información preliminar ha mostrado que la lechuga es un producto común que aparece con regularidad durante la investigación”.

Debido a esa coincidencia y a que algunos brotes anteriores de cyclospora se han relacionado con productos agrícolas, las autoridades de Michigan recomendaron a los consumidores que adquieran cabezas enteras de lechuga, desechen las capas externas y laven a fondo lo que quede. También sugirieron que la gente evite la lechuga en bolsa y los kits de ensalada premezclados.

El martes la cadena de restaurantes Taco Bell emitió un comunicado en el que afirmó que había “retirado voluntaria y temporalmente ingredientes limitados en restaurantes seleccionados como medida de precaución. Seguiremos monitoreando de cerca la situación y acataremos las orientaciones de las autoridades de salud pública”.

El martes, en una llamada con periodistas, funcionarios federales de salud no respondieron directamente a una pregunta sobre si investigan a Taco Bell o a algún proveedor o distribuidor específico de alimentos.

“La FDA sin duda continúa su investigación de rastreo sobre múltiples productos agrícolas, incluyendo también lugares que los pacientes reportaron haber visitado antes de enfermar”, señaló en respuesta Donald Prater, comisionado adjunto interino de Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

La cyclospora causa diarrea ‘explosiva’

La cyclospora es un parásito microscópico y esférico que comúnmente provoca diarrea acuosa “con evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Los brotes tienden a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y en verano.

Este parásito, que prospera con el calor, infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. En el pasado, las personas se han infectado tras consumir frutas o verduras expuestas a agua de riego contaminada con heces.

La enfermedad, llamada ciclosporiasis, es menos común que las enfermedades transmitidas por alimentos causadas por otros gérmenes, como la salmonela y la E. coli. Muchos casos nunca se vinculan con un alimento específico u otra fuente y, durante años, se reportaron pocos brotes de cyclospora en Estados Unidos. Pero la cifra empezó a aumentar hace aproximadamente una década, con un repunte particularmente notable en 2018 y 2019.

Los expertos afirman que es probable que, históricamente, los casos de cyclospora se hayan subreportado, en parte porque algunas de las pruebas que se usan comúnmente para detectar intoxicación alimentaria no han estado diseñadas para identificar a ese parásito. Dichos especialistas atribuyen la tendencia al alza de los casos al cambio climático y a una mejor detección.

2019 fue el peor año de infecciones

El peor año en Estados Unidos en cuanto a infecciones fue 2019, cuando se reportaron aproximadamente 4.700 casos, según datos federales sobre casos confirmados y sospechosos.

Los CDC mantienen esas cifras, pero tradicionalmente van rezagados con respecto a lo que publican los departamentos de salud de ciudades y estados que atienden brotes locales en tiempo real. Funcionarios del organismo emitieron el martes una alerta sanitaria en la que se indica que, desde el 1 de mayo, la agencia tiene conocimiento de 1.645 casos confirmados en Estados Unidos y de más de 5.100 que requieren un análisis adicional para confirmar si las infecciones se adquirieron en el país. Los reportes provienen de 34 estados y no se han informado muertes, señalaron los CDC.

Es probable que el número real de casos sea mayor que el reportado hasta ahora porque algunas personas pueden tener síntomas más leves y no buscar atención médica, explicó Gwen Biggerstaff, subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, el Agua y el Medio Ambiente de los CDC, durante la llamada con periodistas.

Pueden pasar de días a semanas para que alguien expuesto al parásito desarrolle síntomas. No está claro en qué medida las personas se infectan actualmente, o si muchas de las exposiciones ocurrieron antes. Pero Biggerstaff indicó que las autoridades esperan que el número de casos siga aumentando hasta agosto.

Los CDC también publicaron información sobre la investigación de un brote que afecta a los cuatro estados.

En la alerta federal no se detalla cuántos reportes provinieron de cada estado. Pero las autoridades de Michigan han reportado más de 3.300 casos; funcionarios del noroeste de Ohio dijeron que han visto más de 1.100; autoridades de la ciudad de Nueva York contabilizaron más de 400; e Illinois reportó más de 200.

Las autoridades no creen que todos puedan vincularse a una fuente común. En Illinois, por ejemplo, más de la mitad de las personas con infecciones dijeron que habían viajado fuera de Estados Unidos, y al menos algunas podrían haberse infectado en otro lugar.

Pero las autoridades de Michigan creen que una gran parte de su total probablemente se deba a un brote local vinculado. Los funcionarios de los CDC no dieron detalles sobre por qué actualmente consideran que los casos en Michigan, Ohio, Kentucky y West Virginia forman parte del mismo brote.