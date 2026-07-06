¿Qué es cyclospora cayetanensis, la enfermedad que ha provocado 145 enfermos del estómago en EU?

El virus responsable de enfermedades gastrointestinales en EU se encuentra en alimentos y bebidas contaminadas por heces.

Un parásito responsable de enfermedades intestinales preocupa a Estados Unidos, su nombre es cyclospora cayetanensis y ha provocado 145 casos en 17 estados, destacando Texas con hasta 30 pacientes.

Se trata de una enfermedad que no se considera mortal; sin embargo, puede provocar diarrea intensa y otros problemas gastrointestinales en las personas, con riesgo de hospitalización.

La cyclospora cayetanensis es resultado de consumir alimentos o bebidas contaminadas con heces.

El parásito requiere de una o dos semanas de ser expulsado del cuerpo humano (a través de las heces) para volverse infeccioso, por lo que la transmisión entre dos personas es poco probable.

Aunque no se contagia de manera viral como las enfermedades respiratorias, la cyclospora cayetanensis es una enfermedad que puede producir cientos de casos especialmente en temporada de calor y en regiones tropicales o subtropicales.

Síntomas de la cyclospora cayetanensis

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), algunos de los síntomas de cyclospora cayetanensis a los que debes estar pendiente son:

Pérdidad de apetito.

Vómitos.

Pérdida de peso.

Hinchazón o cólicos abdominales.

Aumento de gases.

Náuseas.

Fatiga prolongada.

Dolores corporales.

Fiebre baja.

Síntomas similares a los de la influenza.

Los síntomas aparecen una semana después de consumir los alimentos o bebidas contaminadas, y la gravedad de los síntomas dependen de cada persona.

Actualmente no existe vacuna en contra de la cyclospora cayetanensis; sin embargo, el tratamiento normalmente recomendado es el antibiótico trimetoprim-sulfametoxazol, aunque la principal recomendación de las autoridades es acudir al médico en caso de molestias.

¿Brote de cyclospora cayetanensis en Estados Unidos? Esto sabemos

El incremento de casos de cyclospora cayetanensis en lo que va del año ha provocado la alerta de autoriaddes de salud en Estados Unidos.

Los CDC analizan si existe algún alimento o punto de distribución responsable de la propagación del virus durante la temporada de calor.

Sin embargo, añun no existe evidencia de que todos los casos están relacionados con un mismo brote o una fuente común de la contaminación.

Con información de HISPANIC GLOBAL NEWS / J. Amieva