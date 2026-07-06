Celeste Amarilla acusa a Mbappé de presunta violencia de género; exige disculpa del delantero

Mbappé calificó a Amarilla como "una mujer despreciable e indigna de su cargo". (Foto: AP).

La senadora paraguaya Celeste Amarilla acusó a Kylian Mbappé por presunta violencia de género, razón por la que lo invitó a disculparse con ella en una carta donde, además, se retractó por insultar al delantero del Real Madrid.

En el escrito, la política paraguaya contó que estudió en un colegio francés desde los 2 hasta los 17 años, donde cantaba La Marsellesa, rendía honores tanto a la bandera francesa como a la paraguaya y que, además, visita constantemente el país europeo.

¿Por qué Celeste Amarilla se lanzó contra Kylian Mbappé?

De acuerdo con la política, su principal conflicto con el delantero francés fueron las declaraciones que hizo a pie de campo tras el partido entre Francia y Paraguay. Según Amarilla, Mbappé calificó a la ‘Albirroja’ como “mier**” y se burló de los paraguayos al sugerir que eran pobres.

“Me enojó mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido (...), entendimos perfectamente que la mier** era el equipo paraguayo”, expuso. “Entendimos bien que ustedes son tan elegantes que usan esmoquin y nosotros, pobres y brutos como somos, ni sabemos bien lo que es”, agregó.

La paraguaya también aseguró que Mbappé tuvo una “conducta arrogante” y que insultó a un jugador durante el encuentro. “Se notaba tu desprecio a cada jugador, como si te dieran asco y, sin taparte la boca, dijiste ‘la con*** de tu madre’, una frase sumamente agresiva en Latinoamérica y vos sabés, por eso la dijiste”.

Mbappé le dio el pase a Francia sobre Paraguay. EFE/EPA/WILL OLIVER (WILL OLIVER/EFE)

El último punto que molestó a Amarilla fue que el francés no respondió el saludo del portero paraguayo Orlando Gill. “Vos le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara, eso no se hace”.

Al término del partido, Mbappé se refirió a la intensidad del encuentro. “Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mier**, nos vamos a meter las manos en la mier** (...). No tenemos ningún problema con eso”, dijo.

“Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos”, indicó el jugador del Real Madrid en declaraciones recuperadas por EFE.

En tanto, el portero Orlando Gill aseguró que no guarda rencor contra Mbappé por no estrecharle la mano, mientras que el defensor Juan Cáceres, a quien presuntamente habría insultado, declaró que no escuchó si el francés le dirigió alguna ofensa durante el encuentro.

Orlando Gill no fue correspondido por Kylian Mbappé cuando trató de darle la mano. EFE/EPA/SARAH YENESEL (SARAH YENESEL/EFE)

Celeste Amarilla se arrepintió de los insultos contra Mbappé; exige disculpa por presunta violencia de género

La senadora paraguaya justificó que escribió los mensajes “con la sangre hirviendo” por lo que consideró una actitud de burla hacia los jugadores paraguayos; pero posteriormente se arrepintió de haberlo descalificado como “camerunés colonizado”, “feo”, entre otros insultos.

“Al rato me arrepentí de haberle maltratado con los mismos insultos que recibí yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina; ‘sudaca’ nos dicen. Me arrepentí y borré el post. Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante”, expresó.

En esa línea, Amarilla exhortó a Mbappé a retractarse después de haberla calificado como “una mujer despreciable e indigna de su cargo” y defendió que fue electa mediante el voto de los paraguayos.

Contrario a lo que se esperaba, el partido entre Francia y Paraguay fue muy ríspido y con pocas oportunidades. (AP Foto/Martin Meissner) (Martin Meissner/AP Photo/Martin Meissner)

“Exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conocés”, escribió. “Miles de paraguayos y paraguayas me votaron y me consideran su voz”.

La legisladora concluyó la misiva asegurando que la respuesta de Mbappé constituyó presunta violencia de género y política. Además, afirmó que nunca lo atacó por su apariencia ni por sus preferencias y amagó con una posible denuncia.

“Retractate conmigo, hacé honor a tu ciudadanía francesa y pedime disculpas; caso contrario podré iniciar acciones legales por violencia de género”, concluyó la carta, publicada tanto en español como en francés.

Tras la polémica, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que presentará una denuncia contra la legisladora por “declaraciones racistas”. Asimismo, el presidente Emmanuel Macron respaldó públicamente a Mbappé, mientras que la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, condenó los comentarios de Amarilla.

Por su parte, el Gobierno de Paraguay se deslindó, mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con relación a las declaraciones de la senadora opositora.

Con información de EFE.