Pemex rompe racha: refinación de crudo cae por debajo del millón de barriles diarios en mayo

Plantas de proceso de la refinería Olmeca Dos Bocas captadas desde el margen del Río Seco

El Sistema Nacional de Refinación (SNR) procesó 941.1 mil barriles diarios de petróleo crudo durante mayo, lo que representó su nivel más bajo en los últimos nueve meses, según los reportes operativos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De esta forma, las siete refinerías del país rompieron una racha de siete meses consecutivos procesando más de un millón de barriles diarios de crudo.

Además, la tasa de utilización del SNR ascendió a 47.5 por ciento, su nivel más bajo desde mayo de 2025.

Cinco de las siete refinerías establecidas en el país registraron una menor capacidad de procesamiento de crudo respecto a abril.

La mayor caída la registró la refinería de Minatitlán, Veracruz; ya que solo logró procesar 56.6 mil barriles diarios durante mayo, lo que representó una disminución mensual de 52.5 por ciento. Además, su tasa de utilización se ubicó en tan solo 19.9 por ciento, por lo que registró su menor productividad desde agosto de 2021.

La refinería de Salina Cruz procesó 123.9 mil barriles diarios de petróleo crudo durante mayo. (Presidencia)

Otra refinería que presentó un importante retroceso mensual fue la de Salina Cruz, Oaxaca; que sólo logró refinar 123.9 mil barriles diarios de crudo durante mayo, una caída de 40.2 por ciento. La refinería sólo operó al 37.6 por ciento de su capacidad.

La disminución en la productividad se debió, en buena medida, a que el pasado 11 de mayo Pemex informó sobre un incendio en la planta Hidros 2 de la refinería Salina Cruz, lo anterior durante los trabajos para la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE-05.

Las otras refinerías que también presentaron retrocesos fueron Madero (15.9 por ciento), Tula (2.2 por ciento) y la nueva refinería de Dos Bocas (2.1 por ciento).

Las únicas refinerías que registraron mejores números respecto al mes previo fueron las ubicadas en Salamanca, Guanajuato; con un crecimiento de 69.1 por ciento, al pasar de 55.7 a 94.2 mil barriles diarios, mientras que la refinería de Cadereyta, Nuevo León; aumentó su productividad en 4.5 por ciento.