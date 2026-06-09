Vecinos denuncian derrame de hidrocarburo por presunta fuga en ducto de Pemex en Salina Cruz

En varios puntos, las calles quedaron teñidas de negro debido al material arrastrado por el agua de lluvia. (Foto: Cuartoscuro)

Un presunto derrame de hidrocarburo proveniente de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó afectaciones en calles y zonas habitacionales de Salina Cruz, luego de que las intensas lluvias de los últimos días arrastraran el material hacia canales, arroyos y vialidades de diversas colonias del puerto.

De acuerdo con habitantes de la colonia Jesús Rasgado, así como de otros asentamientos afectados, el incidente tuvo su origen en un ducto que transporta producto hacia la Terminal Marítima de Pemex, infraestructura que, señalaron, presenta desde hace tiempo pequeñas fugas que no han sido atendidas de manera definitiva.

¿Por qué acusan a Pemex del derrame en Salina Cruz?

Los pobladores explicaron que el material se acumuló inicialmente en canales pluviales y cauces naturales cercanos al ducto.

Sin embargo, las precipitaciones registradas recientemente provocaron que el hidrocarburo se dispersara y alcanzara diversas calles de la ciudad, generando preocupación entre los vecinos por los posibles riesgos ambientales y para la salud.

Entre las colonias afectadas se encuentran Porfirio Díaz, Hidalgo Oriente, Hidalgo Poniente, Lomas de Galindo y Jesús Rasgado, donde los habitantes observaron una sustancia oscura cubriendo parte de las vialidades, banquetas y escurrimientos superficiales.

En varios puntos, las calles quedaron teñidas de negro debido al material arrastrado por el agua de lluvia.

Habitantes documentaron la presencia de manchas aceitosas y residuos que permanecieron sobre la superficie de las vialidades, especialmente en las zonas bajas donde se concentraron los escurrimientos.

Acusan riesgo por derrame de Pemex

Aunque autoridades de Protección Civil informaron inicialmente que se trataba de un material viscoso cuyo origen sería determinado a través de las inspecciones correspondientes, los vecinos sostuvieron que las características del producto permitían identificarlo como hidrocarburo, por lo que solicitaron la intervención inmediata de Petróleos Mexicanos para contener y atender la situación.

Los habitantes señalaron que la presencia de este tipo de sustancias representa un riesgo para las familias que habitan cerca de los canales y arroyos afectados, además de que podría generar daños a la flora y fauna local si no se realizan labores oportunas de limpieza y saneamiento.

Expresaron preocupación por la posibilidad de que existan más puntos de fuga en la red de ductos que atraviesa la zona, considerando que Salina Cruz alberga una importante infraestructura petrolera vinculada a las operaciones de la refinería y la Terminal Marítima.

Ante esta situación, vecinos de las colonias afectadas hicieron un llamado a Pemex para que realice una revisión integral de sus instalaciones y determine con precisión el origen del derrame, además de emprender acciones que garanticen la reparación de cualquier daño ocasionado al entorno.

Los pobladores también solicitaron la participación de las autoridades municipales, estatales y federales para dar seguimiento al caso y verificar que las medidas de remediación ambiental se ejecuten de manera adecuada.

De igual forma, demandaron que se fortalezcan los programas de mantenimiento preventivo de la infraestructura petrolera instalada en el municipio, con el objetivo de evitar que este tipo de incidentes vuelva a ocurrir durante la temporada de lluvias.

Finalmente, pidieron a Petróleos Mexicanos y a las dependencias de Protección Civil reforzar la supervisión permanente de ductos, válvulas e instalaciones estratégicas, así como implementar mecanismos de respuesta rápida ante posibles fugas, a fin de proteger el medio ambiente, salvaguardar la seguridad de la población y reducir los riesgos para las comunidades cercanas a las zonas industriales del puerto de Salina Cruz.