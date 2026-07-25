Cruz Azul vs. Toluca EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Campeón de Campeones?

Cruz Azul y Toluca disputarán el primer título de la temporada cuando disputen el Campeón de Campeones de la Liga MX. [Fotografía. Shutterstock]

La Liga MX pone en juego su primer título de la temporada 2026-27 con un duelo entre los dos campeones más recientes del futbol mexicano. Cruz Azul y Toluca se ven las caras para disputar el Campeón de Campeones, un partido que enfrenta a los monarcas del Apertura 2025 y Clausura 2026.

La ‘Máquina’ llega con el ánimo a tope después de conseguir la ‘décima’ estrella tras vencer en la final del Clausura 2026 a los Pumas de la UNAM y comenzar el actual torneo con paso perfecto.

Mientras que los ‘Diablos Rojos’ buscan dejar atrás un complicado inicio de torneo y cobrar revancha tras perder la última final frente al conjunto celeste hace 12 años.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el Cruz Azul vs. Toluca?

El partido entre Cruz Azul y Toluca por el Campeón de Campeones 2026 es este sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California.

Partido: Cruz Azul vs. Toluca

Cruz Azul vs. Toluca Competencia: Campeón de Campeones de la Liga MX 2026

Campeón de Campeones de la Liga MX 2026 Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Sábado 25 de julio de 2026 Horario: 18:30 horas (tiempo del centro de México)

18:30 horas (tiempo del centro de México) Sede: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Dignity Health Sports Park, Carson, California Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

El ganador de este encuentro enfrentará en la Campeones Cup al Inter Miami de Lionel Messi, en un partido programado para el 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami.

Cruz Azul llega como actual campeón del futbol mexicano tras conquistar su décima estrella en el Clausura 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Posibles alineaciones del Cruz Azul vs. Toluca

Cruz Azul y Toluca mantendrían como base las alineaciones que utilizaron en las primeras jornadas del Apertura 2026. Ambos equipos apuntan a repetir su estructura y apostar por los futbolistas que atraviesan mejor momento para buscar el primer título de la temporada.

Cruz Azul

Kevin Mier

Jesús Orozco Chiquete

Gonzalo Piovi

Erik Lira

Ángel Jeremy Márquez

Carlos Rodríguez

José Paradela

Luka Romero

Carlos Rotondi

Nicolás Ibáñez

Gabriel Fernández

DT: Joel Huiqui

Toluca

Hugo González

Diego Barbosa

Bruno Méndez

Luan García

Brian García

Fernando Arce

Víctor Guzmán

Jesús Angulo

Alexis Vega

Helinho

Jorge Díaz Price

DT: Antonio Mohamed

Toluca viene de caer entresemana ante los Pumas en la Jornada 2 del Apertura 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo llega Cruz Azul al Campeón de Campeones?

Cruz Azul llega a este compromiso después de conquistar el Clausura 2026 ante los Pumas de la UNAM y bordar su décimo campeonato de liga en el futbol mexicano.

La última vez que el conjunto cementero disputó el Campeón de Campeones de la Liga MX fue en 2021, cuando derrotó 2-1 al Club León con doblete de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez.

Además, el equipo dirigido por Joel Huiqui inició con el pie derecho la defensa del campeonato en el Apertura 2026. En la primera jornada venció 3-2 al Atlético de San Luis como visitante y, días después, superó 2-1 al Puebla en el Estadio Banorte para colocarse con paso perfecto tras dos fechas.

En ambos partidos, la ‘Máquina’ mostró capacidad de reacción tras venir desde atrás en el marcador, lo que le permitió sumar 6 puntos y mantenerse como uno de los equipos más sólidos en el arranque del torneo.

Cruz Azul remontó a Puebla y al Atlético de San Luis en sus primeros compromisos del Apertura 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Toluca obtuvo su boleto para este partido gracias al campeonato conquistado en el Apertura 2025, donde firmó su primer bicampeonato en torneos cortos tras derrotar en tanda de penales a Tigres.

De igual forma, el conjunto mexiquense cerró el semestre pasado con un título en su palmarés tras ganar la final de la Concachampions 2026 ante el cuadro regiomontano. Este campeonato le otorgó el boleto para disputar el Mundial de Clubes 2029 y el torneo intercontinental que se jugará a finales del año.

Sin embargo, el inicio de los Diablos Rojos en el Apertura 2026 ha sido irregular. En su debut lograron derrotar de visita a Chivas 2-1 y, en la segunda jornada, perdieron por el mismo marcador ante Pumas en el Estadio Nemesio Diez.

El equipo de Antonio Mohamed intenta aprovechar el Campeón de Campeones para reencontrarse con la victoria y, al mismo tiempo, mantener su hegemonía en el futbol mexicano desde la llegada del técnico argentino al cuadro choricero.