Consumo de anfetaminas sube en México; usuarios buscan reducir los riesgos y crear redes de apoyo

Transparente A.C. rompe estigmas sobre el consumo de metanfetamina y ofrece una red de apoyo para quienes atraviesan por consumos problemáticos.

La metanfetamina ya representa “el mayor mercado de drogas sintéticas a nivel mundial”, establece el Informe Mundial de Drogas 2026, publicado a inicios de julio por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El documento agrega que este tipo de droga desplaza el consumo de sustancias psicoactivas de origen natural.

“Este (estimulante) sigue expandiéndose a nuevos mercados, más allá de los tradicionales (América del Norte, Asia Oriental y Sudoriental, Australia y Nueva Zelanda), de modo que su presencia está prácticamente generalizada en todo el mundo”, señala el documento de la ONU.

Según las estimaciones del Informe, aproximadamente 32 millones de personas consumieron anfetaminas y metanfetaminas en 2024. “Las tasas de prevalencia más elevadas se registraron en América del Norte”, agrega.

México no es ajeno a la tendencia mundial. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 muestra que el consumo de drogas tipo anfetamínicas, como el cristal, prácticamente se duplicó en los últimos nueve años, al pasar de 743 mil 437 personas en 2016 que habían probado alguna vez en su vida drogas como éxtasis o cristal, a un millón 375 mil 344 personas.

En apenas una década, la metanfetamina desplazó al alcohol como la principal droga de impacto, es decir, la sustancia por la que más personas solicitaron atención en los servicios de salud.

Mientras que en 2013 sólo el 9.5 por ciento de quienes acudieron a recibir ayuda por problemas relacionados con el consumo de sustancias reportaron el uso de metanfetamina, para 2023 la cifra se elevó a 49.1 por ciento, según el documento “Demanda de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en México, 2025″, de la Secretaría de Salud (SSa).

Pero los números no son los únicos indicadores del incremento en el consumo de drogas en México. Los consumidores luchan contra el estigma social y la criminalización asociada al uso de drogas, al tiempo que impulsan y crean espacios de información, acompañamiento y apoyo entre pares.

Ese fue el motivo por el que surgió Transparente A.C., una asociación civil de la Ciudad de México que busca acompañar a usuarios de cristal y personas que viven con VIH, pues en algunos casos la transmisión del virus puede tener más prevalencia entre la población consumidora.

“Nacimos por la necesidad primaria. En este caso, yo atravesaba un consumo de sustancias problemático y al encontrar que no había información necesaria para lo que yo vivía, quería escribir. La idea era hacer algo por la comunidad”, explicó el comunicólogo y cofundador de la OSC, Alfredo Cabrera, en entrevista con El Financiero.

¿Qué son las metanfetaminas?

Las metanfetaminas son estimulantes sintéticos del sistema nervioso, derivados químicos de las anfetaminas, que históricamente se ocupan para reducir el hambre o el sueño. Sin embargo, sus precursores son altamente tóxicos y su consumo genera deterioro en el sistema nervioso y en la salud mental.

Los datos muestran que el aumento en el consumo ha sido impulsado principalmente por hombres, cuya prevalencia de vida subió de 1.4 a 2.5 por ciento entre 2016 y 2025, mientras que en las mujeres el cambio fue menor (de 0.4 a 0.6 por ciento).

En algunas sectores de la comunidad gay se suele ocupar la metanfetamina o el cristal para prolongar e intensificar los encuentros sexuales, una práctica denominada como “Chemsex”, mientras que otros grupos poblacionales la ocupan para soportar largas jornadas de trabajo, para bajar de peso o soportar bajas temperaturas.

Esta sustancia se puede fabricar en laboratorios clandestinos, y entre sus formas de uso está:

Inyectada.

Ingerida.

Inhalada.

Fumada.

La edad de inicio para el consumo de estos estimulantes en México ha aumentado de 18 años en 2016 a 22 años en 2025, lo que sugiere que el incremento ocurre más en la población adulta que en adolescentes.

“Hay un estigma hacia las personas que usan cristal, los cristaleros. Entonces todo eso hace que tú mismo, en tu cabeza, digas, ‘no, mejor no digo nada, me callo’. Y obviamente el problema se hace más grande. A veces esto ocurre en momentos muy exitosos de la vida de las personas (...). Entonces nosotros tratamos de trabajar con ello, para que sepan que hay quienes hemos pasado lo mismo y que eso no nos convierte en malas personas”, sostuvo el activista.

¿Qué significa el enfoque de reducción de riesgos y daños?

Lejos de campañas contra del consumo de drogas, a través de redes sociales, activistas como Cabrera, usuarios y exusuarios de sustancias buscan un enfoque menos alarmante y fatalista para tratar con los consumos problemáticos.

La reducción de riesgos y daños se fundamenta en que la prohibición no evitará el uso de sustancias, y que mayor información científica y libre de prejuicios ayudará a que las y los usuarios tomen decisiones para disminuir efectos adversos y gestionar sus consumos.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, este enfoque implica políticas de salud pública y prácticas que priorizan la protección de la salud y los derechos de las personas que consumen sustancias.

En Ciudad de México, Colectiva La Crika se enfoca en brindar información a mujeres que consumen metanfetaminas, así como dar kits en los que se explican los efectos que producen determinadas dosis y cómo medirlas para evitar efectos desagradables o sobredosis.

'Checa tu sustancia' es un servicio gratuito, confidencial y anónimo de análisis colorimétrico de sustancias sintéticas llevado a cabo por el Instituto RIA en la Ciudad de México, el cual brinda herramientas para un consumo informado.

La cuenta de Instagram Menos daño da a conocer infografías sobre los riesgos y cuidados que se pueden tener con el uso de estimulantes.

El auge de estas iniciativas ocurre a la par que la ENCODAT revela que sólo el 10.5 por ciento de los hombres (247 mil 301) y el 8.4 por ciento de las mujeres (82 mil 518) que consumieron drogas en el último año han recibido tratamiento por el uso de sustancias en algún momento de sus vidas.

¿Cómo funciona la atención que brinda Transparente?

Alfredo Cabrera explica que los mayores retos a los que se enfrentan son los estigmas sociales.

Aunque existen instituciones de salud y médicas (donde tradicionalmente se encuentran los servicios de psiquiatría), estas suelen carecer de la experiencia vivencial que puede ofrecer un par, es decir, otro consumidor. Transparente busca llenar ese vacío, al combinar el saber terapéutico con el entendimiento de quienes han pasado por situaciones similares.

“No tratamos, al cien por ciento, una sustancia; lo que tratamos es la salud mental. Es lo que realmente importa en cada individuo. Cuando estás bien, cuando tienes estas herramientas, es un poco más fácil controlar el uso de sustancias”, explica.

El modelo de apoyo se aleja de la meta única de la abstinencia total. Aunque la abstinencia es una opción para quien la busca, también acompaña a quienes desean gestionar, controlar, informarse o dejar el consumo por completo.

“Nos han enseñado a vivir con la culpa. Entonces, cuando caes en algo así, la culpa está aún más presente. ¿Qué pasa? Se vuelve más difícil buscar ayuda, se vuelve más difícil levantar la mano y decir: ‘estoy pasando por esto’”, comenta Alfredo Cabrera.

El acompañamiento se materializa a través de:

Sesiones semanales por Zoom : Actualmente se llevan a cabo todos los miércoles a las 21:00 horas por videollamada.

: Actualmente se llevan a cabo todos los miércoles a las 21:00 horas por videollamada. Sesiones presenciales : Se realizan en la librería Voces en Tinta cada mes, Alcaldía Cuauhtémoc.

: Se realizan en la librería Voces en Tinta cada mes, Alcaldía Cuauhtémoc. Grupos de WhatsApp : Estos sirven como una red de apoyo constante y entre pares en momentos de crisis, información sobre salud mental y sobre reducción de daños. Actualmente dicha red consta de más de 100 personas.

: Estos sirven como una red de apoyo constante y entre pares en momentos de crisis, información sobre salud mental y sobre reducción de daños. Actualmente dicha red consta de más de 100 personas. Horizontalidad: Se basan en ‘entenderse entre pares’, reconociendo que todos están en un proceso y que el consumo no define la identidad total de la persona.

“La recuperación es un proceso de altas y bajas, sin embargo hemos observado la reintegración social, emocional. Vemos la recuperación en los chicos y con una efectividad muy grande”, aseguró Alfredo Cabrera.

La organización ha conseguido servicio de terapia psicológica con enfoque cognitivo-conductual con un precio preferencial de 200 a 300 pesos por consulta, así como atención psiquiátrica, con una cuota de recuperación de 600 pesos.

“Decimos que no nos define un uso de sustancias... somos un consumidor, pero también somos más”, concluye Alfredo Cabrera.