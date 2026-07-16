CDMX afirma que taxis entregan droga por aplicación: Asegura 54 kilos de marihuana en Venustiano Carranza

Autoridades de la Ciudad de México descubrieron este jueves 16 de julio un presunto esquema de distribución de droga mediante taxis solicitados por aplicación, luego de asegurar 54 kilogramos de aparente marihuana durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Venustiano Carranza.

El operativo se realizó al interior de un inmueble ubicado en el cruce de la calle Retorno 39 y la avenida Del Taller, en la colonia Jardín Balbuena, donde los oficiales aseguraron paquetes de diferentes formas y tamaños con un peso aproximado de 54 kilos de una hierba verde y seca con las características de marihuana en bolsas de plástico listas para su distribución.

Por esta razón, el inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

¿Qué sabemos sobre los taxis que entregan droga por aplicación?

De acuerdo con las investigaciones de la CDMX, el inmueble funcionaba como un centro de embalaje de los narcóticos, que posteriormente eran repartidos en la misma demarcación mediante entregas acordadas a través de taxis solicitados por aplicación, un método que presuntamente utilizaban para intentar pasar desapercibidos.

La SSC señaló que las investigaciones continúan para identificar a los responsables y desarticular al grupo delictivo relacionado con esta operación.

“Seguiremos trabajando para prevenir y reducir los delitos de alto impacto y desarticular a los grupos delictivos generadores de violencia”, indicó la dependencia al dar a conocer el resultado del operativo.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), a cargo de Pablo Vázquez Camacho, la cual informó que esta acción fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia realizados en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.