Delivery ‘especial’: Detienen a cinco en Ecatepec tras recibir droga por moto de aplicación

En el operativo 'Fortaleza', en Ecatepec, participaron fuerzas policiacas de los tres órdenes de gobierno. (Foto: Fiscalía del Estado de México)

Ecatepec, EDOMEX. En cajas de huevo sujetos traficaban distintos tipos de narcóticos en el municipio de Ecatepec.

Elementos de la Marina, Ejército Mexicano, Policía de Ecatepec y de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a cinco sujetos por supuestos delitos contra la salud tras hallarles cientos de dosis y un arma de fuego en la colonia Ciudad Azteca.

Durante el operativo “Fortaleza”, donde participaron fuerzas policiacas de los tres órdenes de gobierno, los uniformados detectaron al exterior de un domicilio ubicado en calle Mixtecas y Bulevar de los Aztecas, a un grupo de masculinos en actitud sospechosa.

Los sujetos portaban chalecos tácticos color negro cuando recibían una caja de huevo por parte de un repartidor de aplicación por moto, por lo que les marcaron el alto.

Al realizarles una inspección detectaron que la caja contenía 345 envoltorios de plástico con hierba verde seca con características de la marihuana y 57 cigarros de manufactura casera de la misma sustancia.

Los agentes también decomisaron un arma de fuego tipo escuadra marca Taurus calibre .9 milímetros. (Fiscalía del Estado de México)

En la caja que presuntamente contenía huevo, también fueron ubicados 406 envoltorios de sustancia cristalina con las características de la metanfetamina y once envoltorio que contienen polvo blanco con las características de la cocaína.

Adicionalmente, a uno de los sujetos se le detectó un arma de fuego tipo escuadra marca Taurus calibre .9 milímetros.

Los uniformados también decomisaron tres básculas, un porta cargador pixeleado, dos fornituras, una camisola pixeleada, una fornitura para arma de fuego, y un radio de comunicación marca BadFeng.

En el despliegue fueron detenidos Jorge Argenis “N”, de 33 años de edad; Ángel Gabriel “N”, de 23 años; Famer Alberto “N”, de 29; Edgar “N”, de 35, y Mauricio Gabriel “N”, de 18 años.

Los cinco fueron presentados al Ministerio Público, quien inició la averiguación ECA/XAL/01/MPI/172/00440/25/09 por su probable participación en delitos contra la salud con fines de suministro y portación ilegal de arma de fuego.

Desde hace unos meses, en municipios mexiquenses del Valle de México se están realizando de manera constante “Operativos Interinstitucionales”, donde participan efectivos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, policías municipales y agentes de la Fiscalía del Estado de México.