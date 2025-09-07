Esto no le gusta al ‘Ecoloco’: 150 mil personas participan en recolección de basura en Ecatepec

Más de 150 mil personas se habrían dado cita en Ecatepec para llevar a cabo una jornada de recolección de basura.

Este domingo, habitantes del municipio de Ecatepec intentaron romper el Récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura, que ostenta Japón desde el 2018, con 146 mil 700 personas que se congregaron en el distrito Minato de Tokio.

De acuerdo a datos preliminares, en la jornada de recolección participaron alrededor de 150 mil personas distribuidas en más de 300 puntos de esta localidad mexiquense, ubicada en el norponiente del Valle de México.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y miembros de su gabinete, como Horacio Duarte Olivares, secretario General del gobierno mexiquense, Armando Quintero Martínez, representante del gobierno federal, y la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, participaron recogiendo los desechos sólidos.

En punto de las 10:00 horas sonaron silbatos en 302 puntos de recolección, como señal para iniciar la jornada de limpieza y separación de basura durante 15 minutos, la cual era introducida en bolsas para residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios.

¿Quiénes participaron en el reto de recolección de basura en Ecatepec?

De acuerdo al gobierno municipal, para poder superar el reto participaron miembros de sindicatos, organizaciones sociales, trabajadores de empresas afiliadas a la Coparmex y a la Unión de Industriales del Estado de México (Unidem); estudiantes, trabajadores municipales, así como elementos de la Guardia Nacional y de las policías local y estatal.

En uno de los puntos de reunión, en Ciudad Azteca, vecinos salieron a las calles en grupos, y con escoba en mano lograron acumular varias bolsas con basura, principalmente con productos reciclables como empaques de cartón, madera y papel.

Jorge Valencia afirmó que uno de los principales motivos de los encharcamientos e inundaciones en Ecatepec se debe a la basura que la gente tira en las calles y que van a los drenajes y canales de agua.

“Me puse de acuerdo con mis vecinos y tomamos la oportunidad de participar para enviar un mensaje a los vecinos, para que ya no tiren basura en la calle y que las autoridades se comprometa más con la recolección de basura”, señaló.

La jornada busca romper un récord Guinnes.

Las zonas donde fueron recolectados más desechos sólidos fue en los márgenes de afluentes de aguas negras como el Río de los Remedios y el Gran Canal, los cuales cruzan el primer cuadro de Ecatepec.

Fuentes del gobierno local afirmaron que fue superado el Récord Guinness implantado hace siete años en Japón, ya que contabilizaron más de 150 mil personas recolectando basura.

Sin embargo, Guinness World Records validará la información en más adelante, y serán ellos quienes den a conocer el resultado.