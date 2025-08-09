Rescatan con vida a bebé de tres meses abandonado en Ecatepec; lo hallaron sobre Avenida Nacional

Ecatepec, EDOMEX. Sobre la vía pública del municipio de Ecatepec fue abandonado un bebé de aproximadamente tres meses de edad.
Tras ser alertados, personal de Protección Civil Bomberos y Rescate Urbano de Ecatepec, arribaron a la colonia Santo Tomás Chiconautla, donde ya se encontraban elementos tránsito municipal resguardando al menor de edad.
El niño se encontraba sobre la Avenida Nacional, y de acuerdo a las primeros reportes no presentaba lesiones y con signos vitales estables.
El lactante vestía un conjunto de pantalón y playera amarillos, así como una camiseta, un pañal y calcetines.
Tras recibir los primeros auxilios fue trasladado al hospital las Américas, donde fue recibido por médicos del área de pediatría.
Asimismo, el gobierno municipal y la Fiscalía del Estado de México iniciaran las investigaciones para dar con el paradero de los padres del menor, y en su caso fincar responsabilidades.
En Ecatepec mujer en labor de parto es auxiliada por policía y PC
Una mujer que se encontraba en labor de parto en al interior de su vivienda de la colonia Chamizalito, fue auxiliada por elementos de la policía municipal y de Protección Civil, Bomberos y Rescate Urbano para dar a luz a su bebé.
Una llamada telefónica les informó que en una vivienda ubicada en la avenida 5 de Mayo una mujer de 21 se encontraba embarazada y presentaba un dolor intenso en el vientre, y que de manera inesperada empezó a sangrar y a tener contracciones.
Por lo que fue ayudada por su madre y elementos de seguridad a recostarse recibiendo a un bebé de sexo masculino.
El recién nacido fue envuelto en una cobija para mantenerlo caliente, mientras llegaba personal de Rescate Urbano.
Al arribar los paramédicos realizaron pinzamiento y corte de cordón umbilical, extrajeron la placenta y brindaron cuidados inmediatos para el apego materno.
La madre y el bebé fueron trasladados al Hospital de Las Américas para su valoración y cuidados médicos a bordo de una Unidad de SUEM.