Brote de hantavirus: ¿Quién fue el paciente cero que falleció en el crucero Hondius?

Países en Europa están reastrean quienes se pudieron haber contagiado de hantavirus. (EFE).

Los contagios de hantavirus son seis en el crucero Hondius, confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS). En tanto, se dio a conocer más información respecto las dos primeras personas que contrajeron la enfermedad.

Tres personas han muerto en este brote de hantavirus. La primera víctima mortal fue el hombre que experimentó los primeros síntomas: fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve.

Hasta este sábado solo se sabía que se trataba de una pareja de neerlandeses que al parecer contrajeron el virus luego de apreciar aves en Argentina.

También, que el paciente cero murió en 11 de abril a bordo del crucero y que su esposa tomó un avión a Johannesburgo tras bajar del barco.

Este sábado se reveló el nombre del paciente cero por hantavirus y a qué se dedicaba.

¿Qué se sabe del paciente cero que falleció por hantavirus?

Según Clarín, el paciente cero se llamaba Leo Schilperoord y tenía 70 años. Su esposa esa Mirjam Huisman, de 69, que falleció el 26 de abril por hantavirus. Ambos eran ornitólogos, es decir, se especializaron en el estudio de las aves.

La pareja era reconocida en la comunidad científica, publicaron ensayos en revistas especializadas y vivían en Frisia, un pueblo de 3 mil habitantes.

Por ello, se publicaron mensajes dando el sentido pésame en varias revistas de la comunidad.

Además, el medio Algemeen Dagblad informó que la pareja era respetada por los habitantes de la localidad y que eran apasionados de su profesión.

Schilperoord estudió en la Universidad de Groningen y se graduó en 1983, según su perfil de Facebook. También estudió en la Universidad de Ámsterdam.

En su red social compartía fotos y videos de animales, en especial de un viaje a África. “Hice un video de algunas familias de gansos de pico corto ayer”, escribió en una publicación de 2016.