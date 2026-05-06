Origen del brote de hantavirus: Pareja infectó al crucero tras mirar aves en Argentina, revela hipótesis

Dos funcionarios argentinos que investigan el brote de hantavirus detectado en un crucero que zarpó desde el sur de Argentina aseguraon que la principal hipótesis apunta a una pareja de origen holandés como posible foco inicial de contagio.

De acuerdo con la información, ambos turistas habrían contraído hantavirus durante una excursión en la que observaron aves en la ciudad de Ushuaia, previa al embarque.

Durante esa actividad, visitaron un vertedero, un entorno donde podrían haber estado expuestos a roedores portadores del hantavirus. Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que esta línea es la más sólida hasta el momento.

Cabe destacar que, previamente, las autoridades habían afirmado que Ushuaia y la provincia de Tierra del Fuego no registraban antecedentes de casos de hantavirus, lo que añade complejidad al origen del brote.

Crucero con hantavirus atracará en Tenerife, España

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, atracará el sábado próximo en el puerto de Granadilla de Abona de la isla atlántica española de Tenerife, desde donde los pasajeros serán evacuados a los respectivos países de origen, informó este miércoles el Gobierno español.

En el caso de los catorce españoles, incluido un tripulante, serán llevados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, tras ser examinados en las Canarias, indico la ministra de Sanidad, Mónica García.

Ese centro sanitario dispone de “unidades de aislamiento de alto nivel”, donde guardarán “cuarentena”, precisó la ministra en una rueda de prensa conjunta con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de una reunión presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En el caso de que algunos de los pasajeros españoles presente algún síntoma está previsto que ingrese en dichas unidades de aislamiento, mientras que los que permanezcan asintomáticas pasarán la cuarentena en el centro hospitalario pero en otras dependencias habitaciones, explicaron fuentes del Gobierno.

Todos los pasajeros que permanecen en el crucero son asintomáticos de hantavirus

García explicó que todos los pasajeros a día de hoy están asintomáticos, una vez que los tres casos con síntomas y el médico del crucero, también enfermo, ya están fuera de la embarcación y fueron evacuados desde Cabo Verde, donde sigue fondeado el buque.

Los cuatro casos con síntomas están siendo sido trasladados a Países Bajos para que sean tratados, anunció hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la OMS, se está trabajando con la empresa del crucero, Oceanwide Expeditions, en la supervisión de la salud de los pasajeros y los tripulantes, que totalizan 146 tras la evacuación médica de los tres que presentaron síntomas, precisó la compañía.

En tres días, dijo García, se espera que el MV Hondius arribe a Granadilla de Abona, un puerto secundario con muy poca actividad y situado a 10 minutos del aeropuerto de Tenerife Sur, de donde saldrían los aviones para las repatriaciones a los respectivos países.

Una vez allí se pondrá en marcha el mecanismo de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los pasajeros y miembros de la tribulación, salvo que la condición médica lo impida en ese momento.

En el caso de que algún pasajero extranjero necesitara atención sanitaria urgente, se le dará en España, pero las fuentes insistieron en que por el momento todos están asintomáticos y la previsión es que salgan hacia sus países una vez desembarquen en Tenerife.

Todo este proceso, recalcó la ministra, “contará con todas las garantías de seguridad necesarias”.

Con información de AP y EFE