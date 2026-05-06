Primer Simulacro Nacional 2026: ¿Sonó la alerta sísmica en tu celular? Sigue la cobertura EN VIVO

¡Alerta sísmica! ¡Alerta sísmica! A las 11:00 horas de este miércoles 6 de mayo se realizó el Primer Simulacro Nacional para evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y la ciudadanía ante un sismo.

Sin embargo, algunos usuarios reportaron que la alerta sísmica en celulares, otra vez no sonó ni les llegó el mensaje de aviso. Dichas quejas se suman a las del lunes cuando ocurrió un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Oaxaca y no hubo alertas en celulares.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que esto ocurrió debido a que justo en ese momento se realizaban labores de mantenimiento en la plataforma de alertamiento y aseguraron que el sistema estaría listo para el simulacro de este miércoles.

En tanto, otros usuarios reportaron que sí sonó su celular con la alerta sísmica y recibieron el siguiente mensaje:

. Así llegó el mensaje de la alerta sísmica a algunos celulares durante el simulacro.

El sonido de la alerta sísmica marca el inicio de este despliegue masivo. El simulacro está diseñado para que instituciones públicas, empresas privadas y familias pongan a prueba sus protocolos de actuación, brigadas y unidades internas.

En la Ciudad de México, una metrópoli históricamente vulnerable a los sismos, el ejercicio contará con un operativo sin precedentes. Más allá de la evacuación de inmuebles, se fijaron metas operativas rigurosas para evaluar a las instituciones. Por ejemplo, revisar los tableros de control para realizar una evaluación rápida de daños en infraestructura vital, como escuelas y hospitales.

Además, se medirán los tiempos de activación de los receptores secundarios que difunden la alerta sísmica. También se activará el Comité de Emergencias y se evaluará la coordinación de los consejos de Protección Civil.

Sheinbaum aseguró que sonará la alerta en los celulares

Luego del incidente en el que la alerta sísmica de los celulares no se activó durante el sismo del 4 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el simulacro se implementará este sistema para alertar a la población.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones atribuyó la falla a que el sistema se encontraba en una “fase de pruebas y mantenimiento”. Sin embargo, la mandataria mencionó que se trabaja en ello porque debería sonar pese a las actualizaciones que se efectúen.

Minuto a minuto del simulacro nacional: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica en la CDMX?

Para evitar confusiones, mantener el orden y ejecutar correctamente el plan de emergencia sísmica, las autoridades de la Ciudad de México diseñaron un cronograma para el desarrollo del simulacro.

11:00 horas: Se activará la alerta sísmica.

Se activará la alerta sísmica. 11:01 horas: Arrancará el plan de emergencia sísmica de la ciudad.

Arrancará el plan de emergencia sísmica de la ciudad. 11:03 horas: Iniciará la primera evaluación visual de daños mediante cámaras del C5 y sobrevuelos de los helicópteros Cóndor.

Iniciará la primera evaluación visual de daños mediante cámaras del C5 y sobrevuelos de los helicópteros Cóndor. 11:10 horas: Los integrantes del Comité de Emergencias iniciarán su movilización a la sala de crisis del C5 .

Los integrantes del Comité de Emergencias iniciarán su movilización a la . 11:40 horas: Quedarán formalmente instalados el Comité de Emergencias en el C5 y los 16 consejos de Protección Civil.

Quedarán formalmente instalados el Comité de Emergencias en el C5 y los 16 consejos de Protección Civil. 12:30 a 13:00 horas: El ejercicio concluirá y las autoridades ofrecerán una conferencia de prensa con el balance preliminar.

En tanto, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante las redes sociales oficiales para consultar cualquier ajuste de horario a nivel local y participar de forma activa en el fortalecimiento de la cultura de protección civil.