Ellas al Volante: Montserrat Martínez redefine el lujo automotriz en México

La transformación de Jaguar Land Rover hacia JLR representa un giro estratégico que trasciende la fabricación y venta de vehículos. La firma busca consolidarse como una casa de marcas de lujo, con identidad propia en cada uno de sus pilares.

En México, este proceso está liderado por Montserrat Martínez, directora de Marketing y Producto de JLR México, Latinoamérica y Caribe, quien asumió la dirección con la apuesta global por nuevas perspectivas.

Hace unos años, cuando cando Raúl Peñafiel, director general de la firma automotriz, le explicó que iban a transformarse en JLR y dar vida independiente a cada una de sus cuatro marcas automotrices globales a marcas de lujo, Montserrat supo que tenía que ser parte de ese reto.

El cambio implicó dejar atrás la lógica tradicional para construir una conexión emocional con el cliente. Bajo esta visión, Jaguar, Range Rover, Defender y Discovery operan como marcas independientes, dirigidas a nichos específicos con propuestas diferenciadas.

“El reto inicial fue interno: alinear equipos con años de experiencia hacia una nueva narrativa exigió claridad y consistencia. La estrategia se sostiene en una cultura de excelencia, donde cada punto de contacto —del diseño hasta la atención— debe reflejar el concepto de lujo”, explicó Montserrat Martínez.

En el mercado mexicano, la clave para lograrlo ha sido el uso intensivo de datos. La compañía analiza el comportamiento del consumidor para segmentar audiencias y diseñar experiencias personalizadas.

“No buscamos volumen, sino precisión y una conexión emocional con clientes altamente sofisticados”, resumió Montserrat, convencida de que el cliente mexicano es particularmente sofisticado y exigente.

Por ello, este enfoque ha posicionado a nuestro país como mercado estratégico para la marca, ubicándose entre los cinco mercados clave a nivel global, destacando por su exigencia y curaduría, lo que ha impulsado lanzamientos exclusivos como fue la edición limitada Range Rover Santuario.

El liderazgo de la marca también refleja un cambio cultural en su organización, en donde Montserrat Martínez forma parte de una generación de mujeres que redefine la manera de interpretar el lujo y de conectar con el cliente.

“La industria automotriz se ha abierto bastante en los últimos 5 años, lo que ha permitido una mayor inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo o en equipos técnicos y de ingeniería aportando nuevas perspectivas y puntos de vista frescos que la industria necesita para evolucionar”.

Range Rover SV “Santuario”, la primera edición limitada de 9 unidades diseñadas específicamente para México, una versión que rinde homenaje a la mariposa monarca.

Y si bien Montserrat Martínez reconoce que la inclusión aún es incipiente, la incursión de las mujeres ha enriquecido la industria con nuevas perspectivas y puntos de vista frescos que la industria necesita para evolucionar.

“Estas cualidades femeninas, como la atención a los detalles y la preocupación por la inclusión, han beneficiado a la industria, permitiendo la apertura a nuevas experiencias y productos que se adaptan a las necesidades actuales. Es importante seguir dando visibilidad a estas oportunidades para las generaciones futuras”, puntualizó.