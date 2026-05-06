¿Qué sabemos de la fecha de presentación de Olinia, el auto eléctrico que lanzará Sheinbaum?

Olinia, el primer auto eléctrico mexicano, ya tiene fecha en la que se presentará el primer prototipo.

Olinia, el primer auto eléctrico mexicano, será presentado con su prototipo final el próximo 7 de junio, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 6 de mayo, la mandataria explicó que tras la presentación, comenzará la etapa de producción nacional.

En dicha fase se buscara una asociación entre el gobierno y empresas privadas con el objetivo de instalar líneas de manufactura para el auto eléctrico.

Sheinbaum recordó que tras la creación de Olinia habrá carreras especializadas en el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con el fin de que las instituciones colaboren con la producción de autos eléctricos.

¿Qué sabemos de Olinia, el primer auto eléctrico mexicano?

Olinia será la primera armadora de mini vehículos eléctricos desarrollados en México, cuyo objetivo es brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente y sustentable, al alcance de millones de personas.

“Este auto pequeño debe tener la característica de ser seguro, eléctrico, que se pueda conectar en cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos. Entonces, poco a poco ir construyendo esta cadena de producción”, destacó la presidenta Sheinbaum durante la presentación del proyecto.

Roberto Capuano es el coordinador del proyecto Olinia cuyo objetivo es lanzar al menos tres vehículos al final del sexenio.

Los vehículos tendrán distintas características y por eso también habrá variaciones en su público objetivo. Se trata de los siguientes:

Vehículo para movilidad personal : Destinado para jóvenes, madre que llevan a sus hijos a la escuela y personas que utilizan motocicletas como una alternativa de movilidad.

: Destinado para jóvenes, madre que llevan a sus hijos a la escuela y personas que utilizan motocicletas como una alternativa de movilidad. Vehículo para movilidad de barrio: Ofrecerá una solución alternativa a los mototaxis en distintas ciudades del país para que los usuarios se transporten de forma segura, silenciosa y confortable.

Entregas de última milla: Serán vehículos utilizados para el reparto de mercancía y tendrán bajo costo.

¿Cuánto costarán los autos Olinia?

El objetivo del Gobierno de México es que los autos de la marca Olinia también sean accesibles para todos los mexicanos por lo que el precio promedio será de entre 90 a 150 mil pesos.

Los costos dependerán del modelo y según la presidenta Sheinbaum se ofrecerán planes de financiamiento justos para todos los mexicanos.

El auto Olinia será cero emisiones, es decir, que no emitirá gases de efecto invernadero. Además, no harán ruido y su costo de operación será menor al de un vehículo que utiliza gasolina.

Una de las alternativas planteadas es que los autos eléctricos mexicanos utilicen baterías de Litio. Se prevé que en las próximas semanas se anuncien los avances sobre los modelos de los vehículos previo a su presentación oficial.