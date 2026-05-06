‘Amedrentó a alguien de la fila’: ARMY denuncia amenazas y reventa en puestos de mercancía oficial de BTS

De acuerdo con las ARMY, los presuntos revendedores se llevaron gran parte de la mercancía en una camioneta blanca. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Previo a los conciertos de BTS en la Ciudad de México, se habilitaron puestos de venta de mercancía oficial de los Bangtan Boys en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros; sin embargo, asistentes denunciaron amenazas.

Esto ocurre luego de que BIGHIT MUSIC informó en un comunicado que no se permite la venta de artículos ‘pirata’ de la banda de k-pop, por lo que se instalaron puntos de venta autorizados donde se pueden adquirir productos que van desde el lightstick oficial de BTS hasta llaveros.

Ante este contexto, muchas seguidoras acudieron desde un día antes del primer concierto para comprar artículos; no obstante, denunciaron que presuntos revendedores las amenazaron tras reclamarles por adquirir grandes cantidades de mercancía.

Los miembros de BTS posan para su nuevo álbum 'Arirang'. (BIGHIT MUSIC)

¿Qué pasó en la venta de mercancía oficial de BTS?

La venta de mercancía oficial de BTS comenzó hoy en punto de las 10:00 de la mañana; sin embargo, el ARMY aseguró, mediante diferentes videos compartidos en redes sociales, que algunas personas pudieron acceder con anticipación.

“A las 8:30 empezó la entrada a los revendedores”, dijo una usuaria de TikTok identificada como ‘La Coide’ en una transmisión que realizó desde el Estadio GNP Seguros para denunciar la presunta reventa.

Otros clips muestran a personas comprando decenas de playeras, mientras otros acomodan la mercancía en bolsas transparentes para luego llevársela. Ante este panorama, el ARMY les reclamó.

La joven que realizó la transmisión en vivo explicó que las personas que compraron mercancía en grandes cantidades se burlaron de ellas y que otros supuestamente se acercaron a amenazarlas.

“Todavía de que son revendedores se burlan (...) Ese tipo amedrentó a alguien de la fila”, comentó en su video, mientras otra usuaria de X aseguró que un hombre se acercó para presuntamente amenazarlas.

“Él amenazó a las ARMY con golpearlas”, escribió, y adjuntó un video del hombre encarando a quienes estaban en la fila. En otros clips, las jóvenes denuncian que otro hombre, con sudadera gris, también las amenazó.

¿Qué se sabe de los revendedores de mercancía oficial de BTS?

Además de las amenazas, las ARMY denunciaron que, una vez que los supuestos revendedores tomaron playeras, gorras y sudaderas, se las llevaron a una camioneta blanca, a la cual incluso le tomaron fotos y compartieron las placas.

En otro video, se escucha a las fans molestas ante la situación y exigen que no se le dé prioridad a estas personas; sin embargo, uno de los trabajadores aseguró que nadie estaba participando en actividades de reventa.

“Están acomodando la mercancía”, dice el encargado. Ante las preguntas de las ARMY sobre a qué lugar se llevaban las prendas, el hombre responde: “A ningún lado (...) Usted cheque, ¿quién ha salido de aquel lado?”.

Otras jóvenes afirmaron en redes sociales que les habían explicado que solo se podía adquirir un producto de cada tipo al pasar a los puestos, tal como se informó en un comunicado de Weverse; sin embargo, tras esta situación, solo les permitieron comprar una prenda por persona.

Hasta el momento, ni la banda ni Ocesa han emitido algún comunicado sobre las denuncias realizadas por las ARMY, por lo que se desconoce si la versión del personal era cierta.

¿Qué otros días habrá venta de mercancía oficial de BTS?

Los organizadores del evento informaron en un comunicado que la venta de mercancía en los puestos autorizados estará disponible del 6 al 10 de mayo, cuando se realiza el último concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros.

La venta comienza todos los días a las 10:00 de la mañana y finaliza antes de que inicie el concierto, a excepción del 6 de mayo, cuando los puestos cierran a las 6:00 de la tarde.

Según el comunicado, existen restricciones de venta: solo se puede llevar una pieza de cada artículo por persona y un máximo de 10 álbumes por comprador.