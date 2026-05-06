Muere Xóchitl Vigil, actriz de ‘Rebelde’: ‘Me está doliendo’, lamenta su exesposo César Bono

La actriz mexicana Xóchitl Vigil, conocida por su participación en producciones como la telenovela Rebelde y por haber sido la primera esposa del actor César Bono, murió a los 73 años.

Su deceso ocurrió el pasado 4 de mayo y fue confirmado por el actor de Vecinos durante un encuentro con medios tras una función de la obra Defendiendo al cavernícola, en la Ciudad de México.

“Yo me casé dos veces, bendito sea Dios solo fueron dos. En el primer matrimonio tuve dos hijas mujeres, ayer murió la mamá de esas dos hijas y fuimos a trabajar, como debe ser”, expresó con la voz cortada.

Bono señaló que, pese al fallecimiento, decidió cumplir con su trabajo en teatro, ya que la obra que protagoniza aborda el esfuerzo por la familia: “hablé que uno trabaja para su mujer y para sus hijas, y me dolió como me está doliendo ahorita”.

Hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento y varias personalidades del medio le han dedicado mensajes de despedida, como la cantante Margarita Batiz, quien publicó en Facebook: “Descanse en paz mi querida amiga Xóchitl Vigil”.

¿Quién fue la actriz Xóchitl Vigil?

Xóchitl Vigil fue una actriz mexicana con trayectoria en televisión desde la década de los setenta, con participaciones en distintos formatos que abarcan comedia, series unitarias y telenovelas.

Vigil mantuvo una relación con el actor César Bono durante 13 años. De esta unión nacieron sus dos hijas: María Rosa y Sol Queijeiro.

Uno de sus trabajos más reconocidos en años recientes fue en la telenovela Rebelde (2004–2006), donde interpretó a Rosa Fernández a lo largo de 139 episodios. También formó parte del programa Mujer, casos de la vida real entre 2002 y 2005, acumulando nueve episodios, según IMDb.

Su carrera incluye participaciones en otras producciones como Clase 406 (2002–2003), donde interpretó a Consuelo Mejía en tres episodios, así como Alguna vez tendremos alas (1997), Cándido Pérez, Dr. (1992) y ¡Ah qué Kiko! (1988).

En televisión infantil, participó en Plaza Sésamo en 1975 con el personaje de Mercedes. También tuvo presencia en Hogar, dulce hogar, programa en el que coincidió con César Bono y que marcó una etapa relevante en su vida personal, ya que también participó en la producción su hija María Rosa.

Bono lleva cerca de 25 años presentando Defendiendo al cavernícola y agradeció el respaldo del público incluso en los momentos más difíciles; además del duelo, el intérprete vive las secuelas de un accidente cerebrovascular que afectó su movilidad: “No fue por fumar, no fue por tomar, no fue por robar... sino que estaba vivo sano y de repente llegó un accidente y perdí la movilidad”.