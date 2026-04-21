Muere Ricardo de Pascual, actor de ‘Vecinos’ y ‘La Familia P.Luche’, a los 85 años

Ricardo de Pascual murió a los 85 años. (Fotos: Cuartoscuro.com / Vecinos / La Familia P.Luche).

Ricardo de Pascual, actor de La Familia P.Luche, murió a los 85 años este 21 de abril. Su carrera abarcó más de seis décadas en teatro y televisión, con participaciones en producciones emblemáticas como Odisea Burbujas y El Chavo del Ocho.

A través de un comunicado en redes sociales, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento del intérprete de mexicano: “Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”. No se ha revelado la causa de fallecimiento.

Los problemas de salud de Ricardo de Pascual

En sus últimos años, el actor de Vecinos enfrentó diversas complicaciones de salud: requería oxígeno de manera permanente debido a afectaciones pulmonares derivadas del tabaquismo (padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y secuelas de COVID-19. A pesar de ello, continuó activo en la televisión y no contemplaba retirarse mientras tuviera condiciones para desempeñarse.

Además, Ricardo de Pascual superó distintos problemas médicos a lo largo del tiempo, incluyendo una cirugía de columna, arritmias cardíacas, problemas de riñones y una obstrucción en la carótida.

“Ya son 85 años, ya estoy usado”, bromeó Ricardo en en una entrevista realizada en octubre de 2025 con Matilde Obregón, “ya estoy como carcachita que hay que echarle agua. Doy gracias a dios que me ha tocado la mujer más bella y buena del mundo (su esposa Martha), me apoya, me regaña”.

Martha agregó en dicha conversación que hace varios años un médico le dio pocos meses de vida a de Pascual, pero superó el pronóstico: “Hemos vivido muchas aventuras juntos, un doctor lo desahució, le dijo ‘no llegas a julio’. Luego ‘no llegas a mayo, abril’. Ya van cinco abriles saliendo adelante”.

¿Quién fue Ricardo de Pascual, actor de ‘Vecinos’ y ‘La Familia P.Luche’?

Ricardo de Pascual se desempeñó como actor en múltiples formatos, desde series televisivas hasta teatro, consolidando una carrera que se extendió por más de 60 años.

En televisión, fue reconocido por su versatilidad en papeles secundarios y de carácter. Participó en Vecinos entre 2006 y 2021, donde interpretó distintos personajes como padre, chofer y ‘Don Cascarito’. También formó parte de La Familia P.Luche entre 2002 y 2007, en roles como licenciado y doctor.

Su filmografía incluye títulos como Camaleones (2009), El manantial (2001) y una larga lista de producciones unitarias y series, entre ellas La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Mujer, casos de la vida real. En esta última participó durante varios años en distintos episodios.

La carrera de Ricardo de Pascual inició desde la década de 1960, con participaciones en programas como Chucherías y Domingos Herdez. Posteriormente, se integró a producciones clave.

Ricardo de Pascual no pensaba en el retiro. (Foto: Cuartoscuro.com). (Mario Jasso)

Entre sus trabajos más destacados se encuentra su colaboración con Roberto Gómez Bolaños en programas como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. En el primero interpretó personajes como el señor Calvillo (personaje que trató de comprar la vecindad) y el señor Hurtado (mesero de la fonda de Doña Florinda), mientras que en el segundo participó en diversos episodios entre 1976 y 1978.

También formó parte de El privilegio de amar, Lazos de amor, Papá soltero y Chespirito. Su presencia constante en la pantalla lo posicionó como un actor recurrente en producciones de distintas épocas.

Es memorable su participación en el show infantil Odisea Burbujas, donde dio vida a Don Mugrovich, jefe del Ecoloco.

En años más recientes, participó en proyectos como El príncipe del barrio (2023), Un retrato de familia (2022) y Como dice el dicho (2015–2024), lo que refleja su continuidad profesional hasta etapas avanzadas de su vida.

Formación, disciplina y vida personal del actor

Ricardo de Pascual recordó en entrevista con Matilde Obregón que su vocación surgió desde niño al ver teleteatros, lo que lo llevó a trasladarse a la Ciudad de México para formarse profesionalmente.

Fue evaluado por Andrés Soler e inició su preparación bajo la guía de Carlos Ancira, quien le enseñó el método vivencial basado en las ideas de Stanislavski. Además, trabajó con figuras como Fernando Soler y Manolo Fábregas, con quienes desarrolló parte de su carrera en teatro.

Ricardo de Pascual participó en producciones como 'El Chavo del 8'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Durante la conversación, destacó la importancia de la disciplina en su oficio: nunca faltó a una función teatral, incluso en situaciones personales adversas. Sobre su enfoque actoral, explicó que observaba a las personas en la vida cotidiana para construir sus personajes.

En el ámbito personal, estuvo casado con Martha, a quien conoció a través de internet. Posteriormente, se encontraron en Puebla y comenzaron una relación que se extendió por varios años. Su matrimonio religioso se realizó durante la pandemia mediante una ceremonia virtual.