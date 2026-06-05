Prepárate para los aguaceros: ¿En qué estados se esperan lluvias intensas este fin de semana?

El temporal de lluvias provocará aguaceros intensos, tormentas eléctricas y posibles inundaciones durante el fin de semana.

Se arruinó el fin de semana de lavar ropa. El temporal de lluvias continuará afectando gran parte de México la tarde y noche de este viernes y hasta el domingo 7 de junio, debido al pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas y caída de granizo en varios estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las fuertes precipitaciones serán provocadas por una combinación de factores atmosféricos, entre ellos canales de baja presión, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, así como el monzón mexicano, que mantiene condiciones favorables para lluvias en el noroeste del territorio nacional.

Mientras tanto, la tormenta tropical ‘Amanda’, el primer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el océano Pacífico, continúa bajo vigilancia meteorológica. Sin embargo, hasta este viernes 5 de junio se mantiene lejos del territorio nacional y no representa riesgo para las costas mexicanas.

El sistema se desplaza sobre aguas abiertas del Pacífico, a más de 2 mil 400 kilómetros al oeste-suroeste de Baja California Sur, con vientos sostenidos cercanos a 65 km/h, y se prevé que comience a debilitarse durante el fin de semana mientras sigue alejándose del país.

¿En qué estados lloverá más este viernes 5 de junio?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los aguaceros más intensos se esperan en estados del sur, sureste y occidente del país.

Las entidades donde se pronostican lluvias muy fuertes a intensas (de 50 a 150mm) son:

San Luis Potosí (este)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte, este, sureste)

Tamaulipas (oeste y suroeste)

Veracruz (norte y centro)

Oaxaca (norte y centro)

Chiapas (centro y sur)

Nuevo León (norte y sur)

Michoacán (oeste y centro)

Querétaro (norte)

Tlaxcala (norte y centro)

Guerrero (norte y centro)

Mientras tanto, se esperan lluvias fuertes e intervalos de chubascos para:

Chihuahua (centro y noreste)

Coahuila (norte)

Jalisco (sur y este)

Colima

Guanajuato (noreste y suroeste)

Morelos

Estado de México (norte, centro y suroeste)

Ciudad de México (oeste y sur)

Tabasco (oeste y sur)

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Campeche

En estas regiones las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente durante la tarde y noche.

Riesgos asociados al temporal de lluvias

La Comisión Nacional del Agua advierte que las condiciones actuales aumentan la probabilidad de:

Inundaciones urbanas y en zonas bajas

Crecida de ríos y arroyos

Deslaves en regiones montañosas

Caída de granizo en tormentas severas

Reducción de visibilidad en carreteras

El SMN ha reiterado que estos sistemas son dinámicos, por lo que los acumulados de lluvia pueden variar rápidamente en cuestión de horas.

¿Seguirán las lluvias la próxima semana?

Los pronósticos indican que las condiciones lluviosas podrían mantenerse durante los próximos días en buena parte del país, especialmente en el centro, occidente, sur y sureste.

Aunque las precipitaciones ayudarán a mitigar las altas temperaturas en algunas regiones, también aumentan el riesgo de afectaciones por inundaciones y deslaves, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del SMN y de Protección Civil antes de realizar actividades al aire libre.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y extremar precauciones al conducir bajo lluvia intensa. También se sugiere asegurar objetos en exteriores, revisar desagües en viviendas y tener a la mano una mochila de emergencia en caso de contingencias.