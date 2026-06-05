Anuncian construcción de nuevo Hospital IMSS-Bienestar en Atlixtac

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció este jueves el inicio de la construcción del nuevo Hospital IMSS-Bienestar en el municipio de Atlixtac, una obra largamente esperada por las familias de la región Montaña de Guerrero y que representa un paso significativo para fortalecer el acceso a los servicios de salud en esta zona del estado.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta de México, el funcionario destacó que, después de más de 25 años de gestiones y solicitudes por parte de la población y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de seguir fortaleciendo la infraeetructura de salud, hoy existe la certeza de que este proyecto será una realidad.

Alejandro Svarch informó que el IMSS-Bienestar ya cuenta con la propiedad del terreno donde se edificará el hospital, así como con el proyecto médico-arquitectónico concluido, lo que permitirá iniciar la construcción durante este mismo año en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El nuevo hospital contará con 31 camas censables, nueve consultorios y áreas de urgencias, hospitalización, cirugía, laboratorio e imagenología, además de espacios destinados a diversas especialidades médicas para brindar una atención integral a la población.

Entre los servicios que ofrecerá se encuentran ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, odontología y medicina tradicional, reconociendo la importancia de los conocimientos y prácticas de salud que forman parte de la identidad cultural de los pueblos de la Montaña.

El titular del IMSS-Bienestar señaló que esta obra representa más que la construcción de una nueva unidad médica, ya que responde a una demanda histórica de las comunidades de la región y contribuirá a reducir las brechas de acceso a la atención médica especializada.

Asimismo, destacó que el proyecto permitirá acercar servicios de calidad a miles de habitantes que durante años han enfrentado dificultades para recibir atención hospitalaria oportuna, fortaleciendo así el sistema público de salud en una de las regiones con mayores necesidades del país.