Muere Abraham Pérez, ‘Licenciado Cortillo’ en ‘La Familia P. Luche’: ‘Siempre fue un gran compañero’

El investigador paranormal Omar Pardo fue quien dio a conocer el fallecimiento de Abraham Pérez, actor de La Familia P. Luche. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

El actor Abraham Pérez, conocido por su papel como el ‘Licenciado Cortillo’ en el programa La Familia P. Luche, falleció. La noticia fue compartida inicialmente por Omar Pardo, investigador paranormal y amigo del famoso.

En un comunicado que publicó en redes sociales, el creador de contenido lamentó la muerte de Abraham: “Amigo, ‘Lic. Cortillo’, hasta donde estés ¡un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas”.

Aunque no compartió cuándo ocurrió la muerte del actor de La Familia P. Luche, afirmó que este viernes se realizó el velorio de Abraham Pérez e indicó que mantenía una relación cercana con el famoso.

“Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá”, escribió Omar en un comentario de Facebook.

¿Qué dijo Eugenio Derbez tras la muerte de Abraham Pérez?

Abraham Pérez era conocido por la frase “¡Sí, que se largue!”, que dijo en uno de los episodios del programa del comediante Eugenio Derbez, quien lamentó el fallecimiento del actor.

“Descanse en paz… siempre fue un gran compañero”, escribió el protagonista de No se aceptan devoluciones en un comentario en redes sociales.

A las condolencias también se sumó el actor Luis Manuel Ávila, quien da vida a Junior en La Familia P. Luche. Mediante sus redes sociales compartió una publicación en la que informó sobre el fallecimiento de Abraham, a la cual agregó la leyenda: “Buen viaje”, sin compartir más detalles al respecto.

Hasta el momento, ninguno de los integrantes del elenco ha dado a conocer información adicional sobre las causas del fallecimiento del actor.

¿Cuál es el origen de la frase que viralizó a Abraham Pérez?

Abraham Pérez apareció en seis episodios diferentes de La Familia P. Luche, de acuerdo con su perfil de IMDb. En todos ellos interpretó al personaje del ‘Licenciado Cortillo’.

No obstante, la escena que se volvió viral en redes sociales fue la que apareció en el episodio 15 de la tercera temporada de la serie de Eugenio Derbez, titulado La boda de Régulo.

Tal como indica el nombre del capítulo, la historia sigue a Régulo, quien está a punto de casarse y decide no invitar a Ludovico, uno de sus compañeros de trabajo, debido a que suele arruinar las fiestas.

A pesar de no contar con invitación, Ludovico acude a la celebración acompañado de toda su familia e incluso toma el micrófono para dedicar algunas palabras a los novios. Es en ese momento cuando el ‘Licenciado Cortillo’ pronuncia la frase que años después se convertiría en un fenómeno viral: “¡Sí, que se largue!”.

Con el paso del tiempo, el audio y la imagen del personaje comenzaron a utilizarse en redes sociales para crear memes y publicaciones humorísticas relacionadas con distintas situaciones cotidianas. La popularidad de la frase hizo que nuevas generaciones conocieran al personaje, incluso sin haber visto la serie completa.

Cabe señalar que la aparición de Abraham Pérez como el ‘Licenciado Cortillo’ no fue la primera en una producción del también director Eugenio Derbez, ya que su perfil de IMDb indica que su debut ocurrió en el programa XHDerbez.