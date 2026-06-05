Muere James Handy, actor de ‘Top Gun: Maverick’ y ‘Jumanji’, tras ser apuñalado: ¿Qué se sabe del caso?

La muerte de James Handy ocurrió el pasado miércoles 3 de junio, cuando el actor fue encontrado herido en el jardín de su hogar. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Wiki Commons)

James Handy, actor estadounidense conocido por sus papeles en cintas como Top Gun: Maverick, falleció luego de ser apuñalado en diferentes ocasiones y después de ser trasladado a un hospital.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 3 de junio. El actor, quien tenía 81 años al momento de su muerte, contaba con una carrera prolífica que comenzó en la década de los 70.

En su catálogo se encuentran proyectos como Los expedientes secretos X, Sala de urgencias, Mentes criminales y Jumanji; su trabajo más reciente fue en Top Gun: Maverick, cinta en la que compartió créditos con el actor Tom Cruise.

¿Qué se sabe de la muerte de James Handy?

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó en un comunicado obtenido por la revista People que las autoridades acudieron al hogar de James Handy en Tarzana, California, luego de recibir una llamada al 911.

El hombre que llamó informó sobre un problema no identificado y poco después dijo que él había cometido un asesinato: “Soy el hijo del hombre. Acabo de matar al hombre del pecado”, dice el reporte de la policía.

Cuando los oficiales llegaron a la casa del actor, encontraron a Handy con una herida hecha con un arma blanca en el jardín delantero. El actor se encontraba inconsciente en ese momento.

El portal especializado en cine Deadline explica que James fue trasladado a un hospital local; sin embargo, al llegar solo se confirmó la muerte del actor de Jumanji. Por ahora, las investigaciones están en curso.

¿Quién es el principal sospechoso del asesinato de James Handy?

The Guardian afirma que luego de que la policía llegó a la casa del actor, un hombre se acercó a los agentes y les informó que él era la persona a la cual estaban buscando tras el asesinato de James Handy.

El hombre fue identificado como Michael Gledhill, de 44 años, quien además es el hijo de la novia de James, según explicó el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado.

“El sospechoso reside en el lugar con su madre, que es la novia de la víctima”, indica el reporte, de acuerdo con The Guardian. Es por este motivo que Michael fue arrestado y señalado como el presunto responsable de los hechos.

Tras su detención, Gledhill fue trasladado a la cárcel de Van Nuys y se le fijó una fianza de 2 millones de dólares; sin embargo, las investigaciones sobre los hechos continúan en curso.

¿Quién fue James Handy, actor de ‘Jumanji’?

James Handy es originario de Nueva York y a lo largo de su trayectoria participó en diferentes papeles secundarios en series de televisión y películas. Su debut ocurrió en 1977 con la telenovela de ABC Ryan’s Hope, explica Deadline.

Desde entonces se mantuvo activo haciendo un sinfín de papeles en proyectos como L.A. Law, NYPD Blue, Beverly Hills, 90210, Melrose Place, The X-Files, Walker, Texas Ranger, Law & Order, ER, Criminal Minds, 9-1-1 y CSI: New York.

Además, apareció en algunas películas como Lifted, The Waiter, The Trip, El protegido, Minutos extremos, Prey, Unbreakable y Logan; sin embargo, uno de sus papeles más recordados es el del Exterminador en Jumanji.

La película más reciente en la que James Handy participó fue Top Gun: Maverick, cinta que se estrenó en 2022, en la que dio vida a Jimmy, el camarero. Este además fue el último papel de su trayectoria, de acuerdo con IMDb.