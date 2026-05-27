‘¡Nuestro amor no puede ser!’ Muere Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio, tras difícil enfermedad

“Este es el día más triste de mi vida, te cité aquí para darte la mala noticia"... Durante décadas, la nostálgica voz de Hilde Lara sonó en ‘Dame un beso y dime adiós’, una de las canciones más emblemáticas de la música romántica mexicana y con el cual ahora lo despedimos: el famoso vocalista de Grupo Yndio murió a los 73 años.

La muerte de Hilde Lara, intérprete de canciones como ‘Herida de amor’ y ‘Por qué nos dijimos adiós’, fue confirmada este miércoles por su hija Gabriela.

“Con dolor les comunico el fallecimiento de mi padre. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia, pero también deja un legado que vivirá para siempre. Durante toda su vida entregó su ALMA en cada canción, en cada escenario y en cada palabra”, escribió en Facebook.

La hija del intérprete agregó que la voz de Hilde Lara influyó en distintas generaciones: “Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas. Y aunque hoy físicamente ya no está con nosotros, su voz seguirá viva para siempre (...) Mi padre dedicó su vida a cantarle al Amor, a las emociones y a los sentimientos que unen a las personas”.

En la página oficial de Facebook del cantante también apareció un mensaje para informar sobre el fallecimiento: “Ha trascendido. Su voz, sus canciones y todos sus recuerdos nos acompañarán siempre en nuestras memorias y corazones”.

¿Qué le pasó a Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio?

Hasta el momento, la familia de Hilde Lara no ha confirmado oficialmente la causa exacta de su muerte; sin embargo, el cantante enfrentaba problemas de salud derivados de un cáncer diagnosticado en 2023.

Ese año, durante una entrevista con el locutor Alex ‘Genio Lucas’, el cantante reveló su enfermedad y explicó que los médicos todavía no podían determinar con precisión dónde se encontraba el cáncer. Según Lara, existía la sospecha de que el padecimiento estuviera en el riñón o la vejiga.

El intérprete describió ese momento como “un trance muy horrible” debido a la incertidumbre que enfrentaba sobre su estado de salud. También explicó que no padecía “dolores espantosos”, sino preocupación por lo que pudiera ocurrir.

Durante la entrevista pidió apoyo espiritual a sus seguidores y aseguró que estaba “en las manos completamente de Dios”: “Les pido que oren por mí”.

En enero de este año, Lara contó en Instagram que luego de las quimioterapias, ahora estaba en un nuevo tratamiento contra el cáncer, “un poco más agresivo que los demás”.

El 9 de febrero de 2026, Hilde Lara difundió un comunicado para agradecer las muestras de apoyo que recibió durante su tratamiento: “Mi estado de salud va mejorando poco a poco, pero todavía sigo en el proceso, con citas médicas y tratamientos que me dejan un poco cansado”.

En ese mismo mensaje pidió continuar con las oraciones por todas las personas que “libramos duras batallas de salud”.

¿Quién fue Hilde Lara?

Grupo Yndio se fundó en 1972 en Hermosillo, Sonora, y tras la incorporación de Hilde Lara dos años después se convirtió en una referencia de la balada romántica y la música grupera en México.

Antes de consolidarse con Grupo Yndio, el cantante participó en bandas locales como Los Danger y Los Pulpos, donde comenzó su trayectoria musical.

Con la agrupación, Lara alcanzó reconocimiento nacional e internacional gracias a canciones como ‘Dame un beso y dime adiós’, ‘Eres mi mundo’ y ‘Línea telefónica’.

‘Dame un beso y dime adiós’ obtuvo certificación de disco de platino, mientras que ‘Herida de amor’ recibió disco de oro.

Grupo Yndio destacó por adaptar canciones y convertirlas en baladas románticas con un estilo que logró conectar con distintas generaciones desde las décadas de los 70 y 80, en especial destaca ‘Herida de amor’ (’Love Hurts’).

La trayectoria de Hilde Lara se extendió por más de seis décadas dentro de la música popular mexicana, donde consolidó una carrera ligada a uno de los repertorios más reconocidos de la balada romántica.