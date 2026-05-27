Tu correo de la prepa tiene los días contados: Google ya permite cambiar tu dirección de Gmail

Ya podrás cambiar tu dirección de correo electrónico en Gmail sin necesidad de crear una cuenta desde cero.

Si alguna vez tuviste un correo tipo baby_girl_90@, super_guerrero_sayajin@ o alguno que hoy te da ‘cringe’ cada vez que lo escribes en una solicitud de trabajo, esto te va a interesar. Google anunció un cambio importante en Gmail que podría ahorrarte el ‘oso’ de tener que explicar esa dirección “creativa” que elegiste en la secu o prepa.

Para toda una generación, el correo electrónico fue casi una extensión de la personalidad. En los 2000 y principios de 2010 era normal elegir nombres llamativos, combinaciones de apodos o referencias que hoy resultan difíciles de explicar cada vez que debemos compartir datos de contacto.

Éramos demasiado jóvenes para saber que aquel correo creado hace 15 o 20 años terminaría persiguiéndonos incluso en la vida ‘godín’. La buena noticia es que ahora podrás dejar atrás direcciones como ely_lokita@ o morenitosexy@ y optar por una que realmente vaya más con tu personalidad de adulto.

Recientemente, Google anunció que ya será posible cambiar tu dirección de correo electrónico en Gmail sin necesidad de crear una cuenta desde cero. Con esta actualización, la información del usuario —como fotos, archivos en la nube y suscripciones— se mantiene intacta.

Adiós a los nombres ‘ridículos’: Gmail ya permite cambiar tu correo electrónico

Durante años, uno de los principales problemas para los usuarios de correo electrónico ha sido la imposibilidad de cambiar su dirección sin perder contactos, archivos o configuraciones. Esto obligaba a muchas personas a crear cuentas nuevas y abandonar las anteriores.

Pero ahora, con esta nueva función implementada por Google, ya será posible actualizar la dirección de correo sin necesidad de abandonar la cuenta original ni sacrificar la información asociada a ella.

Esto es especialmente relevante para quienes usan Gmail desde hace más de una década y hoy sienten que su dirección ya no representa su vida profesional o lo que son actualmente.

También puede ser útil para quienes han cambiado de nombre o simplemente quieren algo más serio que el apodo que le pusieron de adolescente.

¿Cómo cambiar tu correo de Gmail sin crear una cuenta nueva?

Supongamos que quieres actualizar tu correo principal —por ejemplo, pasar de una dirección como la_reina_del_taco@gmail.com a una más actual como elenasanchezmtz_abogada@gmail.com— sin afectar el funcionamiento de tu cuenta ni perder acceso a los servicios vinculados.

El proceso se realiza directamente desde la configuración de la cuenta de Google y es bastante sencillo. Solo debes seguir estos pasos:

Ve a myaccount.google.com/google-account-email (puede que debas iniciar sesión en Gmail). En la parte superior, pulsa sobre ‘Información personal’. Toca ‘Correo electrónico’ y después selecciona ‘Correo electrónico de tu cuenta de Google’. Elige la opción ‘Cambiar el correo de la cuenta de Google’. Introduce la nueva dirección de correo que quieres (debe estar disponible). Pulsa en ‘Cambiar correo’ y listo.

El sistema está diseñado para que la dirección anterior no desaparezca por completo, sino que se mantenga como un alias o correo alternativo. De esta forma, los mensajes enviados a la cuenta antigua seguirán llegando sin inconvenientes.

Además, la información del usuario no se modifica durante el proceso. Archivos en Google Drive, fotografías en Google Fotos, historial y configuraciones permanecen intactos, ya que el cambio solo afecta el identificador del usuario, no la cuenta en sí.

Otro punto relevante es que no será necesario actualizar la dirección en otros servicios externos. Plataformas como redes sociales, tiendas en línea o suscripciones seguirán funcionando, ya que ambas direcciones —la anterior y la nueva— seguirán siendo reconocidas.

Solo toma en cuenta que una vez realizado el cambio, no será posible volver a modificar la dirección durante un periodo de 12 meses.