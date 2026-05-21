Hot Sale 2026: Alertan por incremento de bots y ataques durante las compras

El arranque del Hot Sale 2026 en México no solo pondrá a prueba la capacidad comercial de las empresas, sino también la resistencia de su infraestructura digital frente a una creciente ola de amenazas automatizadas.

De acuerdo con la firma tecnológica Cloudflare, la temporada de descuentos se perfila como uno de los periodos de mayor riesgo para plataformas de comercio electrónico, servicios de pago y marketplaces.

La edición de este año se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, en un contexto donde el comercio electrónico mexicano alcanzó un valor de 941 mil millones de pesos y 77.2 millones de compradores, según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online.

El crecimiento acelerado del e-Commerce ha convertido a los canales digitales en una infraestructura crítica para el consumo y, al mismo tiempo, en un objetivo prioritario para ciberdelincuentes.

Para especialistas en seguridad digital, el principal desafío ya no será únicamente soportar un mayor volumen de compradores, sino distinguir entre usuarios legítimos y tráfico automatizado malicioso.

Bots, scraping, abuso de APIs y ataques diseñados para saturar servicios podrían impactar directamente la experiencia de compra y las operaciones de las empresas durante la campaña.

La advertencia ocurre en un entorno donde los delitos cibernéticos ligados al comercio digital muestran un incremento sostenido. Un sitio lento, caídas en procesadores de pago o ataques automatizados pueden derivar en pérdidas económicas, abandono de carritos, afectaciones reputacionales y pérdida de confianza entre consumidores.

Bots y ataques DDoS aumentan durante Hot Sale 2026

Según el reporte de cierre de 2025 de Cloudflare, los ataques DDoS crecieron 121 por ciento anual hasta alcanzar 47.1 millones de incidentes. La empresa detalló que mitigó de manera autónoma 5 mil 376 ataques por hora, reflejo de una escala de disrupción digital que ya supera la capacidad de respuesta manual.

La firma también documentó un incremento de 40 por ciento en ataques hiper-volumétricos durante el cuarto trimestre de 2025. Entre los casos reportados destacó un ataque récord de 31.4 Tbps registrado en noviembre pasado, considerado el mayor ataque DDoS detectado a nivel mundial hasta ahora.

Además de los ataques de saturación, el tráfico automatizado en internet continúa diversificándose. Cloudflare reportó que el tráfico de rastreadores de inteligencia artificial y motores de búsqueda creció 18 por ciento entre mayo de 2024 y mayo de 2025. En ese mismo periodo, GPTBot elevó 305 por ciento sus solicitudes, mientras que los usuarios de OpenAI y su plataforma ChatGPT crecieron 2 mil 825 por ciento.

Fraude digital y robo de credenciales preocupan a empresas

El análisis ’2026 Cloudflare Threat Report’ advirtió que actores maliciosos están priorizando tácticas basadas en automatización con inteligencia artificial, phishing como servicio, robo de tokens de sesión y abuso de herramientas legítimas.

La compañía señaló que 94 por ciento de los intentos de inicio de sesión detectados en los últimos tres meses provinieron de bots y que 63 por ciento involucró credenciales comprometidas previamente en otros servicios.

En campañas como el Hot Sale México, estas prácticas pueden facilitar fraudes, explotación de promociones, saturación de inventarios y ataques contra APIs de plataformas de venta.

Especialistas consideran que la seguridad digital dejó de ser un área secundaria y se convirtió en un componente esencial para garantizar continuidad operativa durante temporadas de alta demanda.

Empresas mexicanas refuerzan ciberseguridad

Frente a este panorama, compañías participantes buscan fortalecer monitoreo, protección de infraestructura y sistemas de autenticación para evitar interrupciones durante la temporada comercial.

Cloudflare sostuvo que las empresas mejor preparadas no necesariamente serán las que ofrezcan mayores descuentos, sino aquellas capaces de garantizar disponibilidad, rapidez y confianza para los consumidores en momentos de alta presión operativa.