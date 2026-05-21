‘Se me juntaron las obras’: Brugada promete que Calzada Flotante estará lista antes de inicio del Mundial

Continúan los trabajos de construcción del parque flotante sobre Calzada de Tlalpan, a unos días del Mundial 2026.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó este jueves que las obras de la Calzada Flotante de Tlalpan sí estarán listas para cuando inicie el Mundial de Futbol 2026, cuyo partido inaugural se llevará a cabo en la capital.

“La Calzada flotante estará terminada, como le llamamos nosotros, el Parque Elevado. Es importante decir que estamos construyendo un espacio público nuevo en la CDMX, innovador. Creemos que será un espacio que detone el turismo y que detone muchos procesos en la ciudad. Como ven, prácticamente la superestructura ya está montada, prácticamente estamos en la recta final”, apuntó el secretario de Obras y Servicios de la CDMX, Raúl Basulto Luviano.

“Por supuesto que vamos a tener Parque Elevado antes que inicie el Mundial” 2026, insistió.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que se espera que el Parque Elevado sobre Calzada de Tlalpan esté concluido para el 31 de mayo, es decir, en diez días.

Y defendió que está pensado para las y los capitalinos, y que se buscó rescatar un espacio público verde en una zona del centro de la ciudad que está degradado.

“Rescatamos con una obra, con un Parque Elevado que en primera es peatonal, que proporciona más espacio público, que proporciona un proyecto verde para la ciudad y que genera muchos incentivos sociales para que haya diversas actividades en este lugar”, aseguró.

Brugada reconoció que “se le juntaron” las obras que lleva a cabo su administración rumbo a este evento deportivo pues estuvo fuera de la CDMX para asistir a Azerbaiyán, donde participar en el Foro Urbano Mundial 13 (World Urban Forum), convocado por ONU-Hábitat.

“Como salí, se me juntaron las obras. Y vamos a garantizar que podamos irlas inaugurando una a una”, afirmó.

En su agenda próxima, Clara Brugada dijo que este viernes hará un recorrido en la estación Auditorio del Metro CDMX e inaugurará algunas Utopías.

Desde noviembre de 2025, el gobierno capitalino confirmó las remodelaciones en Calzada de Tlalpan para el Mundial 2026, que incluyó la renovación de los bajo puentes de Tlalpan, así como una ciclovía contra la que protestaron las trabajadoras sexuales y el parque flotante. A ello se sumó la remodelación de la Línea 2 del Metro capitalino en esa misma zona.

El Mundial 2026 iniciará el próximo 11 de junio de 2026 en el Estado Ciudad de México (antes Estadio Azteca), con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.