Justicia para Natalia Lane: Dan más de 20 años de cárcel a agresor de la activista trans

El pasado 16 de enero de 2022, el ahora sentenciado agredió con una arma punzocortante a la víctima. (Foto: Natalia Lane / X)

Un juez dictó sentencia condenatoria de 20 años y cinco meses de prisión en contra de Alejandro N, tras acreditarse su responsabilidad penal en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas, en contra de Natalia Lane, mujer trans activista y defensora de derechos humanos.

Además, Alejandro N deberá pagar la reparación integral del daño, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).

¿Qué se sabe de la agresión contra Natalia Lane?

El pasado 16 de enero de 2022, el ahora sentenciado agredió con una arma punzocortante a la víctima en el interior de un hotel ubicado en la colonia San Simón, alcaldía Benito Juárez,

La agresión provocó lesiones en cuello, rostro y manos que pusieron en riesgo la vida la vida de la activista trans.

Durante el ataque armado también resultaron lesionadas tres personas que intentaron auxiliarla y evitar que el agresor se diera a la fuga.

El 21 de enero del mismo año, Alejandro N fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Gustavo A. Madero y, al día siguiente, la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo su vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva.

El 13 de abril de 2026, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra Alejandro N por tentativa de feminicidio en agravio de Natalia Lane. (Foto: Instituto Federal de Defensoría Pública)

Hallan culpable a agresor de Natalia Lane

Tras diversas jornadas de juicio oral, el 13 de abril de 2026, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra Alejandro N por tentativa de feminicidio en agravio de Natalia Lane y lesiones calificadas en agravio de otra víctima, luego de que el agente del Ministerio Público acreditara plenamente su responsabilidad penal mediante dictámenes periciales, testimoniales y demás datos de prueba.

En la audiencia de individualización de sanciones realizada el miércoles 20 de mayo, la autoridad judicial determinó la pena de prisión y condenó al responsable al pago de la reparación integral del daño.